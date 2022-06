FIFA emite decisão sobre jogadores estrangeiros na Rússia — CMIO Esportes

O órgão regulador global do futebol estendeu uma regra inicialmente introduzida em março

Jogadores de futebol e comissão técnica estrangeiros poderão suspender unilateralmente seus contratos com clubes russos até o verão de 2023, anunciou a FIFA. A decisão é uma extensão de uma decisão introduzida pela primeira vez em março, após o início do conflito na Ucrânia.

A Fifa disse que, se os clubes russos não pudessem concordar mutuamente com a rescisão do contrato com quaisquer estrelas e funcionários estrangeiros antes do final deste mês, “esses jogadores e treinadores terão o direito de suspender seus contratos de trabalho com seus clubes até 30 de junho de 2023”.

A decisão, que também se aplica aos clubes ucranianos, "dar[s] jogadores e treinadores a oportunidade de treinar, jogar e receber um salário, protegendo os clubes ucranianos e facilitando a saída de jogadores e treinadores estrangeiros da Rússia". A FIFA argumentou.













A medida visa efetivamente permitir que as estrelas estrangeiras deixem a Rússia antes da próxima temporada sem medo de punições contratuais de suas equipes.

Estrelas como o médio polaco e do FC Krasnodar, Grzegorz Krychowiak, aproveitou a decisão da época passada, no caso do médio quando foi emprestado ao clube grego AEK Athens.

No Spartak Moscou, o atacante Jordan Larsson – filho da Suécia e ícone do Barcelona Henrik Larsson – mudou-se para o AIK em sua terra natal, também por empréstimo. Larsson disse recentemente à mídia sueca que não tinha certeza se voltaria ao Spartak, onde ainda está sob contrato.

Alguns clubes russos viram um êxodo de jogadores estrangeiros e talentos administrativos após a campanha militar na Ucrânia, embora outros – principalmente o campeão da Premier League Zenit St. Petersburg – tenham contratado os serviços de seus maiores nomes.

O técnico da seleção masculina russa, Valeri Karpin, que também treina o Rostov, reclamou na temporada passada que a situação distorceu a integridade esportiva da liga.

Também foi argumentado, no entanto, que a saída de talentos estrangeiros significará mais oportunidades para os jovens russos prosperarem.

Um jogador a permanecer é a nova contratação do Spartak Moscou Maciej Rybus, um internacional polonês.

Esta semana, a federação polonesa disse ao zagueiro – que já jogou pelo Lokomotiv Moscou – que ele não seria mais selecionado para a seleção por causa de sua decisão de permanecer na Rússia.













A punição significa que Rybus será efetivamente forçado a perder a Copa do Mundo no Catar no final deste ano e pode nunca mais voltar ao seu país.

Tanto a FIFA quanto a UEFA impuseram uma proibição a todas as equipes russas, com a UEFA confirmando no início de maio que a suspensão cobriria pelo menos a temporada 2022/23.

A seleção feminina russa foi removida da Eurocopa deste verão na Inglaterra, enquanto suas contrapartes masculinas foram expulsas dos playoffs das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 em março.

A União Russa de Futebol (RFU) está recorrendo das proibições no Tribunal Arbitral do Esporte da Suíça (CAS), com um veredicto definitivo ainda pendente no caso.