Outro esporte impõe proibição de transgêneros — CMIO Esportes

A International Rugby League (IRL) é a mais recente federação esportiva a proibir mulheres transgênero de participar do esporte feminino de elite após um anúncio feito na segunda-feira.

O órgão de natação FINA realizou uma votação no domingo para impedir que mulheres trans que passaram por qualquer parte da puberdade masculina participem de eventos femininos, pois também planeja criar uma categoria ‘aberta’ no futuro.

Na virada desta semana, a IRL seguiu o exemplo, banindo atletas que fizeram a transição de masculino para feminino de partidas internacionais, à medida que elabora uma nova política.

Em um comunicado, a IRL disse que são necessárias mais consultas e pesquisas antes que possa finalizar sua posição.

Enquanto isso, atletas trans não poderão participar da Copa do Mundo da Liga Feminina de Rugby deste ano, que será usada para ajudar a desenvolver um “política de inclusão abrangente”.













“Até que mais pesquisas sejam concluídas para permitir que a IRL implemente uma política formal de inclusão de transgêneros, de homem para mulher [trans women] as jogadoras não podem jogar em partidas sancionadas da liga internacional de rugby feminino”, isso confirmou.

A IRL pretende avaliar as opiniões de oito seleções que disputarão a Copa do Mundo na Inglaterra em novembro para informar uma política de inclusão no futuro.

A política de inclusão de trans da IRL não é revisada desde janeiro e fevereiro do ano passado, mas a nova abordagem foi inspirada por “vários desenvolvimentos relevantes no esporte mundial”que também inclui a Estrutura do Comitê Olímpico Internacional (COI) sobre Justiça, Não Discriminação e Inclusão com Base na Identidade de Gênero e Variações de Sexo, publicada no final de 2021.

“O COI concluiu que é responsabilidade de cada esporte e de seu órgão regulador determinar como um atleta pode estar em uma vantagem desproporcional em comparação com seus pares – levando em consideração a natureza diferente de cada esporte”. o IRL anotou.













“No interesse de evitar o bem-estar desnecessário, o risco legal e de reputação para as competições internacionais da liga de rugby e aqueles que competem nelas, a IRL acredita que há uma exigência e responsabilidade de consultar e concluir pesquisas adicionais antes de finalizar sua política”, também disse.

A IRL reafirmou que acredita que a Rugby League é um jogo para todos que qualquer um pode jogar, mas sente que tem a responsabilidade de equilibrar o “direito dos indivíduos de participar”, que tem sido um “princípio de longa data da liga de rugby e em seu coração desde o dia em que foi estabelecido”, contra “risco percebido para outros participantes” enquanto todas as partes recebem “audição justa”.

Atualmente, não se sabe como a nova postura da IRL afetará as principais ligas domésticas, como a NRLW na Austrália, que disse que é “realizando um envolvimento contínuo com especialistas e partes interessadas em relação à participação de transgêneros”, como confirmado por um porta-voz na terça-feira.