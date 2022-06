Fury anuncia preço de retorno em meio à recusa de entrada nos EUA – CMIO Esportes

O campeão mundial dos pesos pesados ​​​​de boxe do WBC foi supostamente impedido de embarcar em um voo na sexta-feira

O ícone do boxe Tyson Fury revelou a figura imponente que o levará de volta ao ringue em meio a relatos de que ele foi impedido de embarcar em um voo para os EUA por ligações anteriores com o suposto chefe do crime irlandês Daniel Kinahan.

O campeão dos pesos pesados ​​do WBC e do The Ring afirma estar aposentado depois de nocautear o colega britânico Dillian Whyte em Wembley como parte de uma promessa feita à sua esposa Paris.

No entanto, os rumores de que ele poderia amarrar as luvas novamente estão começando a disparar com uma revanche entre Anthony Joshua e WBA, IBF, WBO e IBO rei Oleksandr Usyk definido para ser anunciado a qualquer momento.

Fury pode enfrentar o vencedor, mas custará aos promotores um centavo bonito com o ‘Gypsy King’ tendo anunciado seu preço para o The Telegraph no sábado.

“Eu ganhei tudo, então um guerreiro pode fazer o que um guerreiro quer fazer.” Fury se gabou para o jornal britânico. “Mas o homem real está farto de lutar.”













“Boxe – e luta profissional – estou superado” o mancuniano continuou. “Fiz tudo o que me pediram, derrotei todos os adversários que já enfrentei e poder ter uma vida depois disso – isso não é incrível e uma coisa linda?” ele perguntou.

Quando foi colocado para ele quanto seria necessário para convencer Fury de volta ao single quadrado, o jogador de 33 anos produziu uma figura plana de “500 milhões de libras” (US$ 611,20 milhões).

“Então, se alguém quiser pagar isso, tenho certeza de que há pessoas por aí com muito mais do que isso, então eu voltarei. Mas até esse dia, kaput, estou fora. E se alguém quiser desperdiçar meio bilhões, suponho que minha moralidade será testada”, ele terminou.

Os comentários de Fury foram publicados em meio a alegações de que ele teria sido impedido de entrar nos EUA ao tentar embarcar em um voo no Reino Unido na noite de sexta-feira.

De acordo com o Sunday World na Irlanda, cujo repórter Nicola Tallant acompanhou de perto as atividades de Daniel Kinahan, Fury foi detido por oficiais de imigração dos EUA devido a seus antigos laços com o suposto chefe do crime.

Em maio, o comissário assistente da Garda John O’Driscoll confirmou como mais de 600 pessoas com ligações a Kinahan estão agora impedidas de entrar nos Estados Unidos pelas autoridades locais, que estão oferecendo US$ 5 milhões por informações que levem à prisão e/ou condenação do ex -MTK Global consultor chefe da empresa Kinahan e sua família.

“Os negócios associados ao boxe em particular, e suas conexões com os EUA, são de foco particular das autoridades americanas”, disse O’Driscoll, com o ex-associado da MTK Global Matthew Macklin parou de cobrir uma luta de unificação de super-pena em Las Vegas entre Shakur Stevenson e Oscar Valdez pela Sky Sports em abril por causa de seus laços com Kinahan.













Fury está convencido de que não está envolvido com Kinahan e disse que eles “zero, absolutamente zero” negócios juntos quando sondados.

“Isso não é da sua conta e não é da conta de ninguém, eu não acho. É?” Fury perguntou em resposta, antes de afirmar: “Meu negócio é meu negócio, seu negócio é seu.”

Em outros lugares, no entanto, o promotor de Fury nos EUA e chefe do Top Rank, Bob Arum, afirmou que pagou milhões em honorários de consultoria para Kinhahan ou, mais especificamente, US $ 1 milhão cada por quatro de suas lutas anteriores contra Tom Schwarz, Otto Wallin e Deontay Wilder duas vezes.