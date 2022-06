Beterbiev prepara luta indiscutível toda russa com nocaute brutal (VÍDEO) — CMIO Esportes

Dois rounds foram suficientes para Artur Beterbiev destruir Joe Smith Jr.

Fãs de boxe e especialistas estão agora pedindo uma luta pelo título indiscutível dos meio-pesados ​​​​todo russo depois que Artur Beterbiev derrotou Joe Smith Jr. Bivol.

Beterbiev deu três knockdowns em Smith no Hulu Theatre do Madison Square Garden e garantiu que ele permaneceu o único campeão de boxe ativo com um recorde de 100% de nocautes durante sua paralisação.

Primeiro pisoteando Smith no final do primeiro round com um golpe de contra-ataque, o jogador de 37 anos desferiu uma enxurrada de socos em um inimigo cinco anos mais novo que ele e o derrubou novamente no segundo.

Enquanto Smith, nativo de Long Island, lutava para recuperar a compostura, um uppercut de esquerda do checheno Beterbiev, de Montreal, terminou sua noite às 2h19 do segundo round antes de Smith ser levado para o hospital.

Falando após sua impressionante vitória que o viu melhorar para 18-0, Beterbiev revelou que quer ser um bom boxeador “um dia talvez”razão pela qual sua exibição foi um “um pouco melhor que o passado”ele esperava.

“Joe é um pouco aberto e mais fácil para mim pegá-lo. Dois lutadores têm um bom soco e ambos tentaram [there] primeiro. Desta vez tenho sorte; Eu chego primeiro”, ele adicionou.

A vitória abriu caminho para um confronto instantâneo contra o desafiante obrigatório da WBO Anthony Yarde em Londres, com 29 de outubro sendo apontado como uma data-alvo de acordo com a ESPN.

“Ele é uma fera” concedeu Yarde quando abordado pelo mesmo veículo. “Ele bate muito forte. Eu também sou uma fera. É por isso que acho que é um confronto tão emocionante.”

No entanto, a luta que todos querem ver na divisão é um caso totalmente russo que o lendário promotor Lou DiBella imediatamente pediu no Twitter após a demolição de Smith.

“Beterbiev é um homem mau, mau. Dá-me agora Beterbiev vs Bivol”, DiBella escreveu, em um tweet que foi amplamente compartilhado e ecoado.

Beterbiev é um homem mau. Dê-me Beterbiev vs Bivol agora. #boxe — Lou DiBella (@loudibella) 19 de junho de 2022

Beterbiev também está interessado no confronto, dizendo: “Eu tive duas lutas de unificação e as lutas de unificação são mais interessantes.”

“Prefiro unificar. Quero ser indiscutível”, ele esclareceu ainda.

Com o rei da WBA Bivol entregando ao grande Saul ‘Canelo’ Alvarez sua segunda derrota na carreira e a primeira desde 2013 em maio deste ano, em uma masterclass de decisão unânime unilateral, o encontro dos dois russos realmente decidirá quem é o cão superior em 175 libras.













O acampamento de Bivol também expressou o desejo de fazer a reunião acontecer, com o promotor de Bivol, Andrey Ryabinskiy, dizendo à Sky Sports que Bivol “estaria extremamente interessado em lutar contra o vencedor desta luta, especialmente se o vencedor for Artur Beterbiev” pouco antes de Beterbiev pulverizar Smith.

“A luta entre Bivol-Beterbiev é um sonho muito esperado de todos os fãs de boxe”, Ryabinskiy também afirmou.

Mas com Yarde em seguida, os fanáticos por ciência podem ter que esperar até o início de 2023 para ver a megaluta se concretizar, e o primeiro campeão indiscutível dos meio-pesados ​​da quarta era ser coroado.