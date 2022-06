Estrela russa de hóquei no gelo ganha aplausos após a destruição da Stanley Cup (VÍDEO) — CMIO Esportes

Valeri Nichushkin foi o principal protagonista quando a Colorado Avalanche destruiu o Tampa Bay Lightning

O atacante russo Valeri Nichushkin foi muito elogiado depois de ajudar o Colorado Avalanche a executar uma demolição por 7 a 0 no Tampa Bay Lightning e abrir uma vantagem de 2 a 0 na final da Copa Stanley no sábado.

Nichushkin marcou seu sétimo e oitavo gols nos playoffs até agora na goleada, e agora soma quatro pontos no total na série melhor de sete.

Isso levou a chamadas de que ele é a estrela do Avalanches nas finais, o que é uma grande reviravolta para o jogador de 27 anos que marcou zero gols em 57 jogos na temporada 2018-2019, quando estava lutando no Dallas Stars. .

Com um hat-trick negado por seu compatriota e goleiro do Lightning, Andrei Vasilevskiy, Nichushkin ainda se tornou apenas o sexto jogador a marcar vários pontos nos dois primeiros jogos das finais da Stanley Cup desde 1990.

Com a imponente potência de 6 pés e 4 polegadas no gelo, o Avalanche teve 13 oportunidades de gol no geral, enquanto o Lightning teve zero em seu nome.

E depois de marcar gols de sua carreira (25) e assistências (27) na temporada regular, Nichushkin – cujo técnico Jared Bednar o descreveu como “construído para esta época do ano” – parece pronto para um grande pagamento do Avalanche enquanto no cúspide da livre agência.

“Ele é um enorme fator X”, Bednar disse após o jogo 1, que o Avalanche conquistou um 4-3 mais apertado.

“Ele teve uma temporada incrível até agora. Ele tem feito a diferença quase todas as noites para nós. Sua capacidade de checar e devolver os discos para nos manter no ataque”, acrescentou Bednar.

Após o jogo 2, o companheiro de equipe Cale Makar o descreveu como um “treinar para nós” e “um cara tão trabalhador”.

“Ele é muito valioso para nós em todas as zonas, seja ganhando velocidade na zona neutra e entrando na zona O ou ajudando na fuga da zona D.

“Obviamente, vemos seu talento ofensivo que ele mostrou ultimamente. Ele é o pacote completo. Ele tem sido incrível para nós. Ele é um ser humano tão motivado, e é incrível caras como esse serem recompensados.” Makar continuou.

Com o Avalanche precisando apenas de mais duas vitórias para a primeira vitória na Stanley Cup desde 2001, e uma terceira no geral na história da franquia, a série continua na Flórida na noite de segunda-feira com dois jogos na Amalie Arena, em Tampa.













Mesmo que o Avalanche seja vitorioso no geral, no entanto, já foi confirmado que Nichushkin não poderá levar para casa o troféu mais cobiçado do esporte.

“Com relação a este verão, a Copa não vai para a Rússia ou a Bielorrússia”, enfatizou o vice-comissário da NHL, Bill Daly, em uma coletiva de imprensa antes do jogo 1.

“Nessa medida, podemos ficar devendo uma viagem à Copa no futuro. Isso pode acontecer como fizemos com a pandemia, mas não está acontecendo neste verão”, disse. ele ainda sublinhou.