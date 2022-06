Medvedev perde final do Halle Open após invasão de quadra (VÍDEO) — CMIO Esportes

O número um do tênis russo, Daniil Medvedev, sofreu sua segunda derrota consecutiva em uma final de grama no domingo, quando foi derrotado em dois sets por Hubert Hurkacz no Halle Open.

Hurkacz produziu o que foi apelidado de uma das melhores performances da temporada de grama até agora, desmantelando o melhor jogador do jogo por 6-1, 6-4 para garantir sua primeira competição em nível de turnê na grama e sua primeira vitória no torneio de 2022.

Semeado em quinto lugar, o polonês quebrou Medvedev três vezes e o finalizou em apenas 63 minutos na arena OWL para conquistar seu quinto troféu da turnê ATP.

Como Medvedev estava perdendo o controle no primeiro set, um invasor da quadra tentou se amarrar à rede como visto recentemente no Aberto da França, mas foi derrotado pelos seguranças.

Afastada por um breve momento, a mulher tentou novamente do outro lado da quadra, mas foi maltratada por dois guardas antes de lutar e, eventualmente, ser derrubada no chão. O protesto parecia ser de um ativista das mudanças climáticas.

Hurkacz tornou-se apenas o sétimo jogador na história da Era Aberta a vencer suas primeiras cinco finais, com o número sete do mundo e a estrela em ascensão Carlos Alcaraz também fazendo parte do pequeno e exclusivo grupo.

Quanto ao seu recorde contra Medvedev, Hurkacz agora lidera o russo por 3-2 depois de eliminá-lo das quartas de final do Miami Open em março.

“Daniil é um jogador inacreditável” disse Hurkacz em sua entrevista pós-jogo. “Ele é o melhor jogador do mundo, por isso é muito complicado jogar com ele. Todos os chutes certos foram do meu jeito no começo, então eu definitivamente ganhei muito impulso com isso.”













Incapaz de jogar Wimbledon em oito dias devido à proibição de jogadores russos feita como resposta à operação militar na Ucrânia, Medvedev agora segue para o Mallorca Open na Espanha, onde ainda não sabe quem é seu oponente nas oitavas de final. Quarta-feira.

Sendo um bom esporte, ele parabenizou Hurkacz e sua equipe pela vitória e disse que “muito legal” enquanto os deseja “muito mais partidas para jogar no maior palco”.