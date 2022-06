Anunciada revanche entre Joshua e Usyk — CMIO Esportes

Oleksandr Usyk está definido para defender seus títulos WBA, IBF, WBO e IBO pela primeira vez contra Anthony Joshua em 20 de agosto em Jeddah, com sua revanche confirmada pelo Matchroom Boxing na noite de domingo.

Usyk tirou os cinturões de Joshua no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, em setembro passado, em uma masterclass unilateral por decisão unânime.

Com Joshua exercendo sua cláusula de revanche, seu segundo encontro levou algum tempo para ser confirmado, em parte devido a complicações que surgiram como resultado da operação militar da Rússia na Ucrânia, terra natal de Usyk.

No entanto, havia rumores nas últimas semanas de que os detalhes finais de uma segunda reunião estavam sendo divulgados, e o cartão chamado Rage on the Red Sea foi finalmente revelado nas mídias sociais pelo Matchroom com dois meses de antecedência.

Embora Tyson Fury tenha se aposentado depois de derrotar Dillian Whyte por nocaute na sexta rodada no Estádio de Wembley em abril, o campeão do WBC e do The Ring pode ser tentado a sair da aposentadoria para enfrentar o vencedor.

A mega luta em potencial veria o primeiro rei indiscutível dos pesos pesados ​​coroado, mas Fury neste fim de semana nomeou seu preço como “500 milhões de libras” (US $ 611 milhões) para amarrar as luvas novamente, o que representa um obstáculo no momento.