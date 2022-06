Chefes de natação limitam a participação de transgêneros — CMIO Esportes

A Fina também pretende estabelecer uma nova categoria ‘aberta’ para nadadores cuja identidade de gênero difere do sexo de nascimento

O órgão mundial de natação, Fina, votou para proibir todos os atletas transgêneros que passaram por qualquer parte da puberdade masculina de participar de corridas femininas de elite.

A nova política da Fina, aprovada com 71% dos votos de 152 membros da Fina, foi descrita como “apenas um primeiro passo para a inclusão total” para atletas transgêneros, e foi feito em um congresso geral extraordinário no Campeonato Mundial atualmente em andamento em Budapeste.

Além disso, a Fina também pretende estabelecer uma categoria ‘aberta’ em suas competições para nadadores cujas identidades de gênero diferem de seu sexo de nascimento.

A nova política exigirá que as competidoras transgênero tenham completado sua transição até os 12 anos de idade para participar das competições femininas.

Antes de votar, os membros da Fina ouviram um relatório de uma força-tarefa transgênero contendo figuras de destaque nos mundos do esporte, medicina e direito.

Falando após a notícia da votação, o diretor executivo da Fina, Brent Nowicki, disse que o órgão “enfatizou a justiça competitiva” em sua abordagem para a elaboração da política, que foi abrangente, baseada na ciência e inclusiva.













Em outro lugar, o presidente da Fina, Husain Al-Musallam, afirmou que a autoridade global estava tentando “proteger os direitos dos nossos atletas de competir” além de “proteger a equidade competitiva”.

“A Fina sempre dará as boas-vindas a todos os atletas”, Al-Musallam insistiu. “A criação de uma categoria aberta significará que todos terão a oportunidade de competir em nível de elite.”

“Isso não foi feito antes, então Fina precisará liderar o caminho. Quero que todos os atletas se sintam incluídos em poder desenvolver ideias durante esse processo”, disse. ele adicionou.

Sharron Davies, uma ex-nadadora da Grã-Bretanha que tem continuamente argumentado contra a participação de transgêneros na natação feminina, tuitou que ela era “orgulhoso” de Fina e seu esporte para “fazendo a ciência, perguntando aos atletas/treinadores e defendendo o esporte justo para as mulheres”.

“A natação sempre será bem-vinda a todos, não importa como você se identifique, mas a justiça é a pedra angular do esporte”. ela estressou.

Mas o grupo de defesa LGBT ‘Athlete Ally’ marcou a nova política “discriminatório, prejudicial, não científico e não alinhado com os princípios do COI de 2021”.

“Se realmente queremos proteger o esporte feminino, devemos incluir todas as mulheres”, disse. disse um tweet do grupo, que apoiou a ex-nadadora universitária da UPenn Lia Thomas no passado.













A nova política de Fina chega em um momento em que a participação de transgêneros em competições femininas é um dos temas mais debatidos no esporte e só se intensificou com o sucesso de Thomas.

Em março, Thomas, que nadou na equipe masculina da UPenn antes de se submeter ao tratamento de reposição hormonal em 2019, ganhou o título universitário mais alto dos EUA ao participar do estilo livre feminino de 500 jardas, e também quebrou vários recordes em sua antiga Ivy. faculdade da liga.

No ciclismo, também houve um furor sobre o fato de a ciclista britânica Emily Bridges poder participar ou não de eventos femininos de elite.

Mudanças da contraparte de Fina no esporte, a UCI, esta semana, significam que ela terá que esperar até 2023 para isso, já que o corpo dobrou o período de tempo antes que um piloto que fez a transição de homem para mulher possa participar de eventos femininos para dois anos.