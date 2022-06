Medvedev comenta após o treinador sair das arquibancadas (VÍDEO) — CMIO Esportes

A estrela russa Daniil Medvedev admitiu que é “não é fácil estar comigo na quadra às vezes” depois que seu treinador foi visto saindo das arquibancadas durante uma derrota mal-humorada para Hubert Hurkacz na final do Halle Open no domingo.

O número um do mundo, Medvedev, sofreu uma derrota por 6-1 e 6-4 para seu rival polonês, tornando-se a quinta final consecutiva que o russo perdeu desde que conquistou o primeiro título de Grand Slam no Aberto dos EUA em setembro passado.

As frustrações do jogador de 26 anos aumentaram depois que seu saque foi quebrado no jogo de abertura do segundo set, provocando uma explosão de raiva na direção de sua caixa de treinamento.

Cervara tinha visto e ouvido claramente o suficiente, e pegou sua bolsa antes de sair das arquibancadas enquanto os comentaristas descreveram os acontecimentos como “desagradável”.

A esposa de Medvedev, Daria, permaneceu, mas também parecia desconfortável nas cenas.

Infelizmente, após 5 tentativas seguidas, ainda não há oportunidade para Daniil comemorar uma vitória no torneio. Essa pausa no início do 2º set selou o acordo. pic.twitter.com/Wu7sFcGZrE — Daniil Medvedev celebrou? (@DidMedCelebrate) 19 de junho de 2022

Após a partida, Medvedev aludiu ao incidente, mas não mencionou Cervara pelo nome.

“Daria, muito obrigado por esta semana,” disse a estrela em uma mensagem para sua esposa.

“Não é fácil estar comigo na quadra às vezes, mas espero que da próxima vez seja mais fácil e muito melhor.

“Também obrigado pessoal [the crowd] muito, desculpe por não tornar esta partida mais longa e interessante!”

O russo quebrou sua raquete na conclusão da derrota para Hurkacz, em uma partida que também foi interrompida por uma invasão da quadra por um eco-manifestante.













Medvedev tem uma reputação de comportamento inflamável em quadra, e os fãs testemunharam uma briga semelhante com Cervara quando ele deixou as arquibancadas durante uma partida no Aberto da Austrália de 2021.

Mas Medvedev, que trabalha com Cervara em tempo integral desde o final de 2017, tem conseguido cada vez mais canalizar sua raiva para o sucesso ao subir no ranking da ATP, onde está desfrutando de uma segunda passagem como número um.

Mas Medvedev acabou sendo gracioso na derrota ao dizer ao número 10 do mundo polonês: “Parabéns a você e sua equipe. Vocês são super legais. Espero que muito mais partidas sejam disputadas no maior palco. Parabéns por uma ótima semana e pelo título.”

Medvedev sofreu derrotas consecutivas na final de sucessivos torneios em quadra de grama, tendo sido surpreendido pelo wildcard holandês Tim van Rijthoven no ‘s-Hertogenbosch no início deste mês.

Em seguida, para o 6ft 6in russo é uma reunião com o compatriota Aslan Karatsev na grama no Mallorca Open na quarta-feira.

Esse evento normalmente serviria como preparação para Wimbledon, embora jogadores russos e bielorrussos tenham sido banidos da final do SW19 deste ano por causa do conflito na Ucrânia.

Tanto a ATP quanto a WTA feminina responderam tirando Wimbledon de pontos no ranking.

Assim que o balanço da quadra de grama terminar, Medvedev voltará suas atenções para as quadras duras e sua tentativa de defender seu título no Aberto dos EUA, onde os russos foram liberados para competir como neutros.

Em um aumento em sua classificação ATP, Medvedev viu a diferença à frente de Alexander Zverev no topo do pelotão aumentar para 1.130 pontos na segunda-feira, com Novak Djokovic e Rafael Nadal mais atrás em terceiro e quarto lugares, respectivamente.