Aliado chave da era Abramovich deixa cargo no Chelsea — CMIO Esportes

O americano Bruce Buck foi uma figura de destaque durante o reinado do bilionário russo como proprietário

O Chelsea anunciou que o presidente de longa data Bruce Buck está deixando seu cargo, sinalizando uma mudança de direção sob a nova liderança dos gigantes da Premier League nos EUA. Buck foi considerado um aliado de confiança do ex-proprietário do Chelsea, Roman Abramovich, durante o mandato de quase duas décadas do bilionário russo no comando dos Blues.

Houve sugestões de que Buck, assim como a diretora do Chelsea, Marina Granovskaia, manteriam suas posições mesmo depois que Abramovich sancionado foi forçado a vender o clube, com os novos proprietários Todd Boehly e o grupo Clearlake Capital potencialmente buscando continuidade com o regime anterior.

Mas o Chelsea anunciou na segunda-feira que Buck não permaneceria em seu cargo de presidente, embora ele vá mudar para uma posição como “conselheiro sênior”.

"O Chelsea Football Club anunciou hoje que Bruce Buck, que atua como presidente desde 2003, deixará seu cargo a partir de 30 de junho. Ele continuará a apoiar o Clube como Conselheiro Sênior". leia uma declaração.













“Durante a presidência de Buck, o Chelsea solidificou sua posição como um dos clubes de futebol de elite do mundo e uma marca mundialmente reconhecida, seguida por milhões. Nesse período, a equipe masculina conquistou 18 troféus importantes (mais do que qualquer outro clube inglês), enquanto o Chelsea FC Women conquistou 12 troféus importantes.

“O clube também aumentou significativamente suas receitas comerciais, estabeleceu instalações de treinamento de classe mundial em Cobham e desenvolveu uma das melhores academias de futebol para jovens”, disse. acrescentou, também prestando homenagem ao papel de Buck em ajudar a estabelecer a Fundação Chelsea FC.

Buck disse que estava “orgulhoso” de seu tempo como presidente do Chelsea e o sucesso alcançado “no campo e na comunidade”.

“Agora é o momento certo para deixar o cargo e permitir que a nova propriedade se construa sobre as bases sólidas que temos em vigor.” disse Buck.

“Os proprietários têm uma visão convincente para o futuro do Chelsea e estou ansioso para ajudá-los a alcançá-lo neste novo papel ao lado de nossa incrível equipe, jogadores, treinadores e torcedores.”

Há relatórios que o financista norte-americano Boehly – também co-proprietário do time de beisebol LA Dodgers – assumirá ele próprio a antiga posição de Buck como presidente.

"Bruce levou o Chelsea Football Club aos mais altos níveis do futebol nacional e internacional, ao mesmo tempo em que desenvolve um dos projetos de responsabilidade social mais ativos no esporte". disse Boehly em sua própria mensagem sobre a partida do homem de 76 anos.













Buck ajudou a supervisionar a aquisição do Chelsea por Abramovich no verão de 2003 e foi instalado como presidente logo depois.

Ele e o guru de transferências Granovskaia eram vistos como aliados chave de Abramovich na liderança do clube, principalmente porque o russo foi forçado a administrar os assuntos de longe após seus problemas de visto com o governo do Reino Unido na sequência do governo Sergey Skripal. escândalo de espionagem com a Rússia em 2018.

Confiado por Abramovich, Buck se viu como uma fonte ocasional de raiva dos fãs em Stamford Bridge, principalmente durante os protestos da Superliga Europeia do ano passado.

Ele, no entanto, deixa sua posição como presidente, tendo feito parte da transformação do clube em potências da Premier League e da Europa.

Após a notícia de que Buck deixaria o cargo, as atenções se voltarão para o que isso significa para Granovskaia, 47, e o futuro do russo-canadense no Blues.

Boehly e seu consórcio concluíram a aquisição do Chelsea por € 4,25 bilhões (US$ 5,2 bilhões) em maio. Abramovich anunciou que estava colocando o clube à venda pouco antes de ser sancionado pelo governo do Reino Unido por supostos laços estreitos com o presidente russo Vladimir Putin – algo que o empresário nega há muito tempo.