Curry é coroado MVP e Warriors conquistam o título da NBA — CMIO Esportes

O Golden State Warriors terminou o trabalho no jogo 6 contra o Boston Celtics para ganhar o quarto campeonato em oito anos

Steph Curry foi nomeado MVP das finais ao liderar o Golden State Warriors ao título do campeonato da NBA com a vitória no jogo 6 de sua série contra o Boston Celtics.

Curry marcou 34 pontos na vitória por 103 a 90 para os Warriors fora de casa, ganhando a quarta coroa da NBA nos últimos oito anos e a sétima na história da franquia.

A contagem de Curry em Boston incluiu 6 de 11 na faixa de 3 pontos, depois que sua sequência recorde de 233 jogos de marcar pelo menos uma cesta de 3 em um jogo chegou ao fim no jogo 5 da série.

Em outro lugar para os Dubs no TD Garden na noite de quinta-feira, Draymond Green também brilhou com 12 pontos, 12 rebotes e oito assistências. Andrew Wiggins somou 18 pontos, seis rebotes e cinco assistências, Jordan Poole marcou 15 do banco e Klay Thompson terminou com 12 pontos.

A dinastia do técnico Steve Kerr e Curry, Thompson, Green e Andre Iguodala foi ainda mais polida quando conquistaram um quarto título cada com os Warriors, enquanto Wiggins, Poole e Gary Payton II provaram a glória do campeonato pela primeira vez.

Para o técnico Kerr, de 56 anos, que assumiu o Golden State na temporada 2014-15, é o nono título geral da NBA, somando-se aos cinco que conquistou como jogador em Chicago e San Antonio.

Buscando levar a série até o fim, os Celtics abriram uma vantagem de 14 a 2 nos primeiros cinco minutos no TD Garden antes de os Warriors assumirem o controle do jogo, avançando em uma blitz que começou no meio do primeiro quarto e em uma etapa incluiu 21 pontos sem resposta.

Apoiados por sua torcida barulhenta, o Celtics se esforçou para se manter ao alcance, mas nunca conseguiu virar a maré.

Depois de liderar a série por 1 a 0 e 2 a 1, a espera do Celtics continua por um 18º campeonato e o primeiro desde 2008.

“Vai doer e doer por um tempo”, disse o técnico do Boston Ime Udoka

“Que isso nos impulsione com o crescimento e progresso que fizemos nesta temporada. Muitos caras lá estão muito emocionados agora.

“A maior mensagem foi aprender com isso e perceber que há outro nível a ser alcançado.

“Não volte o mesmo. Jogadores, comissão técnica. Deixe isso abastecer você.”

O sucesso desta temporada para os Warriors é ainda mais notável, pois eles se recuperaram do pior recorde da NBA há apenas dois anos e perderam os playoffs na temporada passada, tendo feito cinco aparições consecutivas em finais nos anos anteriores.

“Estávamos tão longe disso”, Curry, 34, disse à ABC depois de chorar no final do jogo.

“Estivemos aqui cinco anos seguidos e conseguimos três deles e depois chegamos ao fundo do poço e um longo caminho de trabalho pela frente e tentando preencher as peças certas e os caras certos e você nunca pode dar como certo.

“Você nunca sabe quando estará de volta aqui. Voltar aqui e fazê-lo significa o mundo. acrescentou Curry, cujo prêmio de MVP das finais foi o primeiro de sua carreira dourada.