O Comitê Olímpico Internacional (COI) e sua contraparte paralímpica, o IPC, mancharam suas reputações permanentemente com o tratamento dado à Rússia e é difícil ver como as organizações podem se redimir, de acordo com uma avaliação contundente do vice-primeiro-ministro russo Dmitry Chernyshenko.

Falando em um painel de discussão no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo (SPIEF) na sexta-feira, Chernyshenko disse que a Rússia permanecerá aberta a países amigos, mas buscará novos caminhos para suas competições esportivas diante das extensas proibições impostas por causa da operação militar em Ucrânia.

“Em relação ao pivô para o Leste, para os países amigos de nós… Precisamos fortalecer a soberania, sermos abertos. Precisamos de novos formatos de cooperação, precisamos estar abertos a países amigos”, disse. Chernyshenko foi citado pela TASS.

"Os mecanismos do COI e do IPC se desacreditaram para sempre, não sei como eles podem se limpar e tornar o sistema de competição justo novamente.













“Estamos muito felizes que nossos colegas da China estejam aqui. Há o Oriente, África, a SCO [Shanghai Cooperation Organization]BRICS, bons amigos da CEI, temos muitas competições planejadas.”

Como vice-primeiro-ministro da Rússia para Turismo, Esporte, Cultura e Comunicações, Chernyshenko é uma figura chave para o esporte em sua terra natal e ajudou a organizar os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi 2014.

No início do conflito com a Ucrânia, ele foi alvo de sanções pessoais do COI ao lado do presidente Vladimir Putin, pois ambos foram destituídos de suas Ordens de Ouro Olímpicas honorárias.

Chernyshenko respondeu na época dizendo que o COI havia aberto uma ‘Caixa de Pandora’ por meio de seu tratamento à Rússia e seus atletas.

O COI recomendou no final de fevereiro que as federações esportivas internacionais se recusassem a convidar atletas russos e bielorrussos para eventos sempre que possível.

Atletas russos e bielorrussos deveriam competir nos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2022 em Pequim, em março, depois de serem liberados para fazê-lo sob status neutro, apenas para o IPC reverter essa decisão e bani-los apenas um dia antes do início dos Jogos.

Desde então, o presidente do COI, Thomas Bach, tentou justificar a posição de sua organização alegando que está apenas sancionando autoridades russas como Putin e Chernyshenko, e que os atletas estão sendo suspensos em parte para sua própria segurança.

Esses argumentos foram recebidos com escárnio generalizado na Rússia, onde o COI e as organizações que seguiram seu exemplo foram acusados ​​de discriminar atletas russos e bielorrussos, além de permitir que a política interfira nos princípios esportivos.

As tentativas de afastar a Rússia do esporte global provocaram uma discussão dentro do país sobre se seria melhor se afastar da cooperação tradicional com organizações como a Uefa, órgão regulador do futebol europeu, e procurar se juntar aos colegas asiáticos.













Também falando na sexta-feira, Chernyshenko disse que a Rússia deve reduzir sua dependência de equipamentos esportivos importados, que, segundo ele, é de 90%.

“Uma dependência de 90% de equipamentos importados é um número horrendo”, disse o funcionário.

“Isso sugere que precisamos desenvolver a economia, produzir nossos próprios equipamentos e trazer nossos produtos esportivos e tecnologias para o mercado.”

Observando que a Rússia poderia continuar a olhar para a Índia e a China a esse respeito, Chernyshenko acrescentou: “Mas a soberania tecnológica dita que devemos fazer isso também na Rússia.

“Ninguém diz que devemos nos fechar, porque este é um caminho para lugar nenhum. Se apresentarmos um produto digno de exportação, será digno.”