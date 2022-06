Política pode privar o mundo de estrelas russas do MMA, alerta gerente de Khabib — CMIO Esportes

O gerente de MMA, Ali Abdelaziz, diz que o clima político em curso em torno da operação militar da Rússia na Ucrânia está afetando os lutadores russos e pode levar a menos oportunidades para os próximos lutadores emergentes surgirem na região.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) instou outros grandes órgãos esportivos a impor restrições à Rússia e seus atletas após a campanha militar lançada no final de fevereiro, que até agora viu atletas russos impactados em vários esportes, incluindo futebol, tênis e outros.

Isso tornou cada vez mais difícil para as estrelas do esporte russo – assim como os da Bielorrússia – obter vistos para competir no exterior, e Abdelaziz teme que isso possa ter consequências duradouras para o MMA russo.

“Toda essa coisa política [is] afetando muitos atletas russos, especialmente caras do Daguestão, Chechênia e Cáucaso, e ninguém [is] falando sobre isso. É triste porque esses caras não fizeram nada de errado. É extremamente difícil conseguir vistos para esses caras“, Abdelaziz, que é o CEO do grupo de gestão Dominance MMA, escreveu no Twitter.

“E eu conheço muitos Khabib[s]muitos islamismo[s] e muitos Zabit[s] virá desta região, e eu sei que se você ainda está dando oportunidades para esses caras, eu te respeito muito e você se conhece e se você não conhece eu também entendo completamente.”

O ponto central do argumento de Abdelaziz é que a oportunidade de competir fora de seu país natal foi crucial para o desenvolvimento de talentos russos de alto nível como Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev e o recém-aposentado Zabit Magomedsharipov, e ele teme que, se os jovens atletas russos de esportes de combate estão impedidos de fazer o mesmo, isso pode impactar negativamente o MMA russo como um todo.

Resta saber exatamente quais lutadores estão tendo problemas para obter vistos, embora o peso pesado de Moscou Alexander Volkov tenha indicado que teve problemas para entrar no Reino Unido para sua luta no UFC Londres com Tom Aspinall em março antes de desembarcar em Londres.

O esporte russo também sofreu sanções impostas pelos organizadores do torneio de tênis Wimbledon, que proibiu nomes como o número um do mundo, Daniil Medvedev, de jogar em suas quadras de grama neste verão.

As autoridades do futebol também expressaram oposição à campanha militar na Ucrânia, efetivamente impedindo a Rússia de participar da Copa do Mundo deste ano no Catar e retirando de São Petersburgo os direitos de sediar a final da Liga dos Campeões da temporada passada.

No entanto, uma olhada na agenda do UFC mostra que, embora possa ser difícil obter um visto, não é impossível, com os lutadores russos Damir Ismagulov e Albert Duraev prontos para lutar no card de sábado do UFC em Austin, Texas.