Grande mestre pró-Putin agradece a West pelas sanções — CMIO Esportes

A estrela do xadrez Sergey Karjakin tem sido um defensor vocal do presidente russo e da operação na Ucrânia

A estrela do xadrez Sergey Karjakin tem “agradecido” os EUA e seus aliados ocidentais por impor sanções à Rússia, apontando para o rublo que se fortalece rapidamente e dizendo que ele fez “muito bom dinheiro” como resultado de mudanças de moeda.

Karjakin tem sido um importante apoiador da operação militar de seu país na Ucrânia e recebeu uma suspensão de seis meses pelo órgão global de xadrez FIDE em março por suas proclamações públicas em apoio ao presidente Vladimir Putin.

Essa suspensão excluiu o piloto de 32 anos do Torneio de Candidatos deste ano, que determina quem enfrentará o atual campeão Magnus Carlsen pelo título mundial.

Isso se estendeu a uma mensagem mordaz nas mídias sociais na sexta-feira, na qual Karjakin até agradeceu ao Ocidente pelas amplas sanções que impôs à Rússia.

“Gostaria de agradecer ao governo dos EUA e aos países da União Europeia pelas sanções contra a Rússia”, disse. tuitou a estrela do xadrez.

“Graças a eles, o rublo se fortaleceu em seus valores máximos em relação ao euro desde 2015 e em relação ao dólar desde 2018!

“Eu pessoalmente troquei todos os meus dólares em março pela taxa de 120, e agora a taxa é de 56,5. Também ganhei muito dinheiro com euros!

“Muito mais do que eu poderia ter ganho no torneio de candidatos! Você acha que é hora de bloquear um lucro? A Rússia pode, por favor, obter mais sanções?” ele perguntou sarcasticamente.

Depois de cair rapidamente em relação ao dólar e ao euro nos primeiros dias do conflito com a Ucrânia, o rublo voltou a subir depois que as contramedidas foram reveladas pelo governo russo.

Enquanto isso, foi confirmado esta semana que Karjakin não apelaria ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) na Suíça por sua proibição da FIDE, com um representante do jogador dizendo que seria “inútil bater de frente com eles.”

Karjakin – que foi coroado campeão mundial de xadrez rápido em 2012 e rei mundial de blitz em 2016 – chegou a sugerir que poderia criar uma federação rebelde em um desprezo à FIDE.

O pentacampeão mundial Carlsen sugeriu que, embora discordasse fundamentalmente das opiniões de Karjakin sobre o conflito na Ucrânia, bani-lo poderia abrir um precedente errado.

Karjakin levou Carlsen ao limite em sua partida pelo campeonato mundial em Nova York em 2016, com a dupla empatada em 6-6 após o jogo no formato regular antes do norueguês prevalecer em um conjunto de desempates rápidos.

Karjakin sugeriu que sua suspensão da FIDE poderia ser uma manobra deliberada para privá-lo de outra chance pelo título mundial.