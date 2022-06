Ícone do boxe ‘pronto para ir para a Rússia’ para estrela de basquete detida – CMIO Esportes

Roy Jones Jr diz que está trabalhando para garantir a libertação de Brittney Griner da detenção russa

O ex-campeão de boxe e grande peso-por-peso Roy Jones Jr, que é um cidadão comum dos Estados Unidos e da Rússia, diz que está trabalhando para garantir a libertação da estrela do basquete feminino Brittney Griner, que foi detida na Rússia por vários meses depois que ela foi supostamente pego tentando trazer cartuchos de ‘vape’ de cannabis para o país.

Jones, que já se encontrou com o presidente russo Vladimir Putin, disse ao TMZ Sports que espera viajar ao país para supervisionar pessoalmente a libertação de Griner.

O caso de Griner ganhou força considerável nas últimas semanas, quando uma série de estrelas do basquete nos Estados Unidos participou de uma campanha de mídia social projetada para pressionar as autoridades russas a permitir sua libertação, mesmo com relatórios indicando que ela poderia enfrentar até 10 anos em uma prisão russa.

Mas, como Jones Jr disse ao TMZ Sports, a petição para seu retorno aos Estados Unidos se tornou pessoal para ele.

“Será que eu arriscaria minha vida, arriscaria ir à Rússia para trocar prisioneiros? Sim eu iria”, disse Jones.

“Porque se [Brittney] fosse minha filha, eu gostaria que alguém fizesse a mesma coisa por mim.”













Jones, lutador do Hall da Fama e campeão em várias categorias de peso diferentes em seu auge no esporte, tornou-se cidadão russo em 2015 e lutou quatro vezes no país nos últimos estágios de sua carreira – incluindo uma derrota para o ex-campeão mundial Denis Lebedev em 2011.

E ele acredita que os contatos e a boa vontade que acumulou durante seu tempo na Rússia o tornariam um candidato ideal para ajudar a trabalhar para a libertação de Griner.

“Eu tinha um amigo, alguns amigos meus que eu conhecia, liguei e perguntei a ele ‘Existe alguma maneira de tentar facilitar?‘ porque eu não faço política”, acrescentou Jones.

“Sou uma figura do esporte e eles me amam como figura do esporte. ‘Existe alguma maneira de usar minha influência esportiva para possivelmente conseguir qualquer coisa para ajudar a trazer Brittney para casa?‘

“Meu amigo ligou e me ligou de volta e disse: ‘sim, eles disseram que estariam dispostos a fazer uma troca de prisioneiros’. Eu disse: ‘Bem, provavelmente é difícil porque a troca de prisioneiros é provavelmente um prisioneiro de verdade.’

“Ela não é necessariamente uma pessoa que é uma prisioneira de verdade, mas tenho certeza de que talvez os EUA entendam isso e a levem de volta para casa, porque eu ficaria apavorado se meu filho estivesse preso em um país estrangeiro na prisão, sabe? ”

Jones, no entanto, permaneceu de boca fechada sobre quem era exatamente seu contato nas autoridades russas, apenas dizendo que era alguém com laços próximos com Putin.

“Um dos meus caras é como… ele é o braço direito do escritório do Sr. Putin, então ele está no topo do esquema político. Ele é um repórter e geralmente faz a maior parte das reportagens para o Sr. Putin para que ele possa entrar em contato direto com quem for necessário para me ajudar..”

Brittney Griner é uma ex-escolha número um no Draft da WNBA e estava viajando para a Rússia para jogar pelo UMMC Ekaterinburg, o time que ela representa durante a offseason da WNBA.