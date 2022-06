Ciclismo aperta regras para atletas trans — CMIO Esportes

O órgão regulador do esporte adicionou mais regras de elegibilidade para ciclistas trans

A Union Cycliste Internationale (UCI) impôs mais requisitos para ciclistas transgêneros depois de anunciar novos requisitos para atletas em transição de homem para mulher.

De acordo com os critérios anteriores, os ciclistas trans eram obrigados a ter um limite específico em seus níveis de testosterona por um período de 12 meses antes de serem autorizados a competir, mas sob medidas que entram em vigor a partir de 1º de julho, esse nível máximo permitido de testosterona foi reduzido pela metade, e a partir de uma duração de 24 meses.

A mudança de política ocorre após uma revisão realizada após o caso da ciclista britânica Emily Bridges, que é uma das atletas trans de maior destaque no esporte.

Bridges, 21, começou a terapia de reposição hormonal no ano passado, mas foi impedida de participar de um evento em abril em meio a objeções de vários outros ciclistas e apesar de atender a todos os requisitos que ela foi notificada antes da corrida em Derby, na Inglaterra. .













Se Bridges tivesse permissão para correr, ela estaria em competição direta com a multicampeã olímpica Dame Laura Kenny, o que levaria a um cenário interessante para ver se Bridges – que já havia estabelecido um recorde masculino júnior e que havia vencido um campeonato britânico evento do campeonato das universidades apenas um mês antes – poderia derrotar a atleta olímpica.

“As últimas publicações científicas demonstram claramente que o retorno dos marcadores de capacidade de resistência ao ‘nível feminino’ ocorre dentro de seis a oito meses sob baixa testosterona no sangue, enquanto as esperadas adaptações na massa muscular e força/potência muscular demoram muito mais (dois anos no mínimo de acordo com para um estudo recente)“, disse a UCI em seu comunicado que divulgou os novos padrões exigidos para os ciclistas trans.

“Dado o importante papel desempenhado pela força e potência muscular no desempenho do ciclismo, a UCI decidiu aumentar o período de transição com baixa testosterona de 12 para 24 meses.”

Bridges, no entanto, insistiu que ela não tem uma vantagem competitiva injusta contra um grupo de ciclistas nascidas naturalmente.

Apesar disso, as regras alteradas significam que ela não poderá correr até 2023.

Falando sobre o crescente debate de atletas trans no esporte, Bridges declarou que a maioria das pessoas ainda interpreta fundamentalmente mal o debate.

“Eu entendo como você chegou a essa conclusão porque muitas pessoas ainda veem as mulheres trans como homens com anatomias e fisiologias masculinas”, disse ela à revista DIVA, conforme observado pelo The Guardian.

“Mas a terapia de reposição hormonal tem um efeito tão grande. A diferença de desempenho aeróbico desaparece após cerca de quatro meses.

“Existem estudos em andamento para mulheres trans no esporte. Estou fazendo um e a queda de desempenho que vi é enorme. Eu não tenho alguma vantagem sobre meus concorrentes e tenho dados para respaldar isso.”