Nadal revela as intenções de Wimbledon — CMIO Esportes

O espanhol discutiu suas chances de fazer o Grand Slam da quadra de grama no final deste mês

Rafael Nadal disse que espera jogar em Wimbledon pela primeira vez em três anos, apesar de ter que jogar com injeções analgésicas no caminho para conquistar o título do Aberto da França no início deste mês.

O jogador de 36 anos ganhou os dois títulos de Grand Slam em oferta até agora este ano, derrotando o número um do mundo russo Daniil Medvedev na final do Aberto da Austrália antes de derrotar confortavelmente o norueguês Casper Rudd para ganhar um recorde de 14º título em Paris .

Mas Nadal revelou após seu triunfo em Roland-Garros que havia jogado o torneio com a ajuda de injeções frequentes para aliviar a dor de um problema persistente no pé.

Essa revelação causou debate, já que algumas estrelas do esporte – principalmente na comunidade do ciclismo – questionaram se deveria ser permitido.













O espanhol, que sofre da rara doença degenerativa de Mueller-Weiss, disse que não pensaria em fazer o mesmo em Wimbledon pelo bem de sua saúde.

No entanto, Nadal disse em uma entrevista coletiva em Mallorca na sexta-feira que sua condição melhorou depois de uma semana treinando na grama.

“[The medical treatment] feito em Barcelona não é algo 100% imediato, mas as mudanças são perceptíveis”, disse Nadal.

“Tenho notado, sensações estranhas, minhas dores nas articulações diminuíram.

“Minha intenção é jogar Wimbledon, viajar para Londres na segunda-feira.”

Nadal e o grande companheiro de todos os tempos Novak Djokovic supostamente ambos se inscreveram para o relativamente discreto Giorgio Armani Tennis Classic no Hurlingham Club, em Londres, no fim de semana de 25 a 26 de junho.

A chave principal em Wimbledon começa um dia depois, mas apesar de suas intenções, Nadal alertou que a situação ainda pode mudar.

“A situação do meu pé deve ser avaliada dia após dia, então neste momento não tenho essa certeza de poder jogar. Só sei que quero jogar o torneio, mas também devemos ter cuidado”, disse. disse Nadal.

“Nos primeiros dias tive sentimentos complicados, dia após dia melhorei. Mais uma semana de treinamento em Londres e espero poder jogar em Wimbledon e ser competitivo para isso.”













Nadal não joga em Wimbledon desde 2019, quando foi eliminado nas semifinais para Roger Federer, e desde então não jogou em nenhum torneio de grama.

Apenas dois dos 22 títulos de Grand Slam de Nadal foram conquistados no All England Club, em 2008 e 2010.

Enquanto o atual campeão Djokovic estará competindo no SW19, um homem que Nadal não terá que enfrentar este ano é o número um do mundo, Medvedev.

Medvedev e seus colegas astros russos, assim como jogadores da Bielorrússia, foram banidos de todos os eventos do Reino Unido neste verão por causa do conflito na Ucrânia.

Em resposta, tanto a ATP quanto a WTA retiraram Wimbledon de seus pontos no ranking.