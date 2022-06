Mãe de ciclista trans ataca órgão regulador do esporte — CMIO Esportes

A mãe da ciclista transgênero Emily Bridges apontou o dedo para o principal órgão regulador do ciclismo, a UCI, por “postes em movimento” após o endurecimento de suas regras sobre participação e elegibilidade de transgêneros.

A UCI anunciou que dobrará o período de tempo antes que os pilotos que estão em transição de masculino para feminino possam competir em corridas femininas, o que significa que Bridges, 21 anos, ficará de fora até 2023.

Levando ao Twitter para abordar o desenvolvimento, Sandy Sullivan criticou as mudanças e a maneira como Bridges soube delas.

“Na noite passada, Em soube, pela mídia, que a UCI anunciou uma mudança em sua política de elegibilidade para transgêneros que entraria em vigor em 1º de julho de 2022”, começou a declaração de Sullivan, antes de ser acrescentado que, a partir das 13h de sexta-feira, Bridges e sua família haviam recebido “nenhuma comunicação da UCI sobre seus planos e especificamente como isso afeta a aplicação atual do Em, que fez parte do processo de política anterior e começou em março de 2022”.

Sullivan explicou como em 11 de maio, a UCI solicitou que Bridges fornecesse exames de sangue adicionais durante um período de três meses, além de algumas informações pessoais, o que levou seu acampamento a buscar clareza sobre por que a UCI solicitou essas informações, apesar de planejar uma mudança de política. que o presidente da UCI David Lappartient iludiu em uma entrevista de TV no final da primavera.

“Como você pode imaginar, essa incerteza e a mudança de postes criaram uma quantidade significativa de angústia e aborrecimento para Em, para nós como família e para a comunidade trans mais ampla”, disse. Sullivan também disse, concluindo que eles não adicionarão a esses comentários “até que tenhamos obtido a clareza que buscamos”.

A UCI mudou o nível permitido de testosterona para 2,5 nmol/L durante um período de 24 meses depois que suas regras anteriores exigiam que ciclistas transgêneros tivessem seus níveis de testosterona abaixo de cinco nanomoles por litro (nmol/L) durante um período de 12 meses antes competindo.

A UCI disse que estudos científicos mostraram como pode levar até dois anos para a força e a potência muscular se adaptarem “nível feminino” enquanto a medida de 2,5 nmol/L “corresponde ao nível máximo de testosterona encontrado em 99,99% da população feminina”.

Como parte do tratamento da disforia de gênero, Bridges iniciou a terapia hormonal em 2021, mas tinha planos de competir em sua primeira corrida feminina da UCI em abril, apesar de cumprir os requisitos.

A UCI então disse que Bridges só poderia competir em competições internacionais depois que sua elegibilidade fosse confirmada, e a British Cycling também suspendeu sua política atual, o que significa que mulheres transgênero não podem competir em eventos femininos de elite.













Sullivan não é o único a criticar a UCI, com o cientista esportivo Professor Ross Tucker, do outro lado do argumento, dizendo que sua explicação para as mudanças veio como parte de um “documento de advocacia vergonhosamente pobre, disfarçado de ciência” que suporta “discriminação contra as mulheres”.

Também no Twitter, ele disse que a UCI “ignorado” vozes dos atletas e teve “inclusão escolhida sobre a justiça”.

O principal argumento contra as mulheres transgêneros que participam do esporte feminino de elite se deve à crença de que elas mantêm vantagens injustas.

Mas em uma entrevista à revista DIVA em maio, Bridges afirmou que ela “não tem nenhuma vantagem” sobre seus rivais, o que pode ser comprovado com o apoio de dados.