Medvedev chega à segunda final consecutiva — CMIO Esportes

O tenista russo número um do mundo, Daniil Medvedev, garantiu seu lugar na segunda final consecutiva do ATP ao derrotar o favorito local Oscar Otte no Halle Open no sábado.

Depois de chegar a um ponto de perder o primeiro set, Medvedev recuperou para fazer 7-6 (3) e depois não deixou dúvidas ao conquistar o segundo set por 6-3 e nocautear seu adversário alemão nas semifinais.

O encontro foi o primeiro na turnê ATP entre os dois homens, e Medvedev saiu por cima contra o número 51 do mundo Otte para chegar à sua segunda final em seis dias depois de cair no último obstáculo no Libema Open em ‘s-Hertogenbosch.

A atual corrida de Medvedev em Halle já é uma grande melhoria em sua exibição lá em 2021, onde perdeu na primeira rodada para o estreante Jan-Lennard Struff.

“Não joguei bem em Halle no ano passado, por isso estou feliz que este ano consegui aumentar meu nível”, o nativo de Moscou admitiu após a vitória.

“Como sempre disse, adoro jogar na grama, por isso estou feliz em mostrar a mim mesmo que sou capaz de estar na final de um dos maiores torneios, especialmente na grama, e claro que estou ansioso para amanhã”, ele adicionou.

Medvedev está agora 14-2 na grama desde a derrota de Struff, mas infelizmente não pode levar sua boa forma para o evento final da temporada de grama, Wimbledon, depois de enfrentar Hubert Hurkacz na final de domingo.

Isso se deve à proibição do All England Lawn Tennis Club (AELTC) a jogadores russos no grand slam britânico, que foi feito como uma resposta à operação militar da Rússia na Ucrânia.













Mas com a ATP tirando o torneio de pontos no ranking em protesto contra a proibição, Medvedev ainda parece pronto para manter sua posição de número um do mundo e foi impulsionado pelas notícias de que ele também poderá defender sua coroa do US Open após os Estados Unidos A Tennis Association (USTA) decidiu não seguir o exemplo da AELTC.

Reagindo ao “boas notícias”, Medvedev reiterou a promessa de seguir as regras e “jogar onde eu posso jogar”.

“Eu só quero mostrar o meu melhor tênis. Estou feliz por poder defender o meu título. Tenho algumas lembranças incríveis do ano passado”, Medvedev continuou, ao falar sobre o que é “um dos torneios mais especiais para mim”.