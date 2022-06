US Open anuncia decisão sobre jogadores russos — CMIO Esportes

O tenista número um do mundo, Daniil Medvedev, poderá defender sua coroa de simples masculino no Aberto dos EUA depois que os organizadores confirmaram que jogadores russos e bielorrussos podem competir no Grand Slam de Nova York, embora Novak Djokovic possa ser barrado devido à sua postura vacinal.

A Associação de Tênis dos Estados Unidos (USTA) anunciou o desenvolvimento na terça-feira e disse que, embora “apoiou a proibição das federações de tênis da Rússia e da Bielorrússia da ITF (Federação Internacional de Tênis) e, portanto, todas as competições internacionais de equipes” também suporta “a diretriz para os jogadores desses países jogarem sob uma bandeira neutra ao competir fora das competições internacionais de equipes”.

A confirmação segue um relatório anterior do The Telegraph que afirmava que a USTA havia decidido sobre a abordagem em uma reunião do conselho na segunda-feira.

Embora os argumentos a favor da proibição de russos vistos em Wimbledon tenham sido ouvidos lá, acredita-se que a ATP e a WTA retirando o torneio inglês de pontos no ranking foi um fator para permitir que os russos competissem em Flushing Meadows.













O Telegraph disse que a USTA estava interessada em evitar a aplicação de proibições politicamente motivadas. E ao contrário do Reino Unido, onde o governo e figuras como o ministro do Esporte Nigel Huddleston intervieram com pressão para limitar a participação russa devido à operação militar na Ucrânia, as autoridades americanas parecem ter mantido distância sobre o assunto.

Reagindo à notícia, o presidente da Federação Russa de Tênis (RTF), Shamil Tarpishchev, disse à mídia russa que a decisão de permitir que atletas russos competissem no Aberto dos EUA estava correta e “confirmação do compromisso que existe no mundo do desporto”.

“Os tenistas participam de torneios por ranking, não por nacionalidade”, acrescentou ao R-Sport, tornando-o “absolutamente a decisão certa” para permitir que os russos joguem em Flushing Meadows.

“Os atletas não têm nada a ver com [Russia’s military operation], [and] esportes estão fora da política. Você pode dizer o que quiser, mas os torneios são realizados dessa forma, com exceção dos torneios ingleses”, ele concluiu.

Enquanto Medvedev pode defender seu primeiro título de Grand Slam conquistado contra Djokovic, o grande sérvio pode não ser capaz de vingar a derrota para o russo em Nova York, de acordo com o Telegraph.

Com Djokovic ainda não vacinado, o jornal britânico informa que não há planos para os EUA relaxarem suas regras de imigração que obrigam todos os viajantes estrangeiros a tomarem a vacina antes de entrarem em território americano.

Embora a imigração dos EUA tenha eliminado a necessidade de os passageiros de entrada apresentarem um teste negativo antes do embarque na semana passada, eles mantiveram a exigência de apresentar comprovante de vacinação na chegada.













Djokovic se envolveu em um escândalo de vacinas e vistos em janeiro, que o impediu de tentar manter seu título do Aberto da Austrália. Apesar de ter recebido uma isenção médica para jogar Down Under, ele foi detido e deportado após intervenção do governo australiano, enquanto Medvedev avançava para a final vencida por Rafael Nadal.

Nadal então superou Djokovic em 21 vitórias em Grand Slam e ampliou para 22 com seu 14º triunfo em Roland Garros no Aberto da França no início deste mês.

Mas mesmo que Djokovic saia por cima em Wimbledon, onde também é o atual campeão, Djokovic pode não ter a chance de igualar o recorde de Nadal este ano, enquanto deve perder dois dos quatro Grand Slams de 2022.

Com atletas russos presentes, mas talvez não Djokovic, o US Open está programado para começar em 29 de agosto.