Estrela do basquete feminino dos EUA tem prisão russa estendida – CMIO Esportes

A estrela do basquete feminino norte-americano Brittney Griner teve sua detenção na Rússia estendida por um tribunal distrital. Griner está detida por acusações relacionadas a drogas desde meados de fevereiro, depois que funcionários do aeroporto Sheremetyevo, nos arredores de Moscou, supostamente encontraram cartuchos de vape contendo óleo de haxixe proibido em sua bagagem.

Conforme relatado pela mídia russa TASS na terça-feira, seu período de detenção foi estendido até pelo menos 2 de julho, com um representante do Tribunal de Khimki dizendo que o desenvolvimento ocorreu em “o pedido da investigação.”

Em uma tentativa de ganhar a liberdade de Griner antes de ir ao tribunal, a esposa de Griner, Cherelle, apelou ao presidente dos EUA, Joe Biden, e seu governo para intervir e usar sua influência política depois que o governo dos EUA a classificou como “detido indevidamente” em 3 de maio.













“Eu continuo ouvindo isso, você sabe, ele tem o poder. Ela é um peão político.” Cherelle Griner afirmou ao Good Morning America. “Então, se eles estão segurando ela porque eles querem que você faça algo, então eu quero que você faça isso.” ela exigiu.

De acordo com o porta-voz do Departamento de Estado Ned Price, um funcionário consular dos EUA conseguiu se encontrar com Griner no dia 19 do mês passado e encontrou Griner “continuar a fazer tão bem quanto poderia ser esperado nessas circunstâncias extremamente desafiadoras”.

A equipe da WNBA de Griner, o Phoenix Mercury, disse que conseguiu se reunir com funcionários do Departamento de Estado e representantes Sheila Jackson Lee e Greg Stanton quando na capital Washington DC.

“Estamos aqui para fazer tudo o que pudermos para amplificar e manter a BG na vanguarda, o que é mais importante do que qualquer jogo de basquete e qualquer outra coisa que esteja acontecendo em nossas vidas”, disse. disse a estrela de Mercury e colega de equipe de Griner, Diana Taurasi, em um comunicado após as reuniões, acrescentando que eles queriam que seu colega “voltar para casa o mais rápido possível”, qual é “número um da nossa lista”.













Cherelle Griner disse que não falava com sua esposa desde sua prisão em 17 de fevereiro, quando seu celular foi confiscado, embora o casal tenha tido contato por meio de cartas.

Griner foi detido no aeroporto de Sheremetyevo em fevereiro, depois que uma busca na bolsa do homem de 31 anos encontrou cartuchos de vape com óleo de cannabis, que são ilegais na Rússia.

Duas vezes medalhista de ouro olímpica, Griner estava chegando à Rússia para jogar pelo UMMC Ekaterinburg durante o período de entressafra na WNBA – algo que ela havia feito em anos anteriores.

Griner pode enfrentar uma sentença de cinco a dez anos de prisão se for considerada culpada por acusações de contrabando de drogas.

“Não recebemos nenhuma reclamação sobre as condições de detenção do nosso cliente” O advogado de Griner, Alexander Boykov, disse à AP em sua última audiência em maio.