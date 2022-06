A Hungria humilha a Inglaterra enquanto a disputa pelo racismo continua — CMIO Esportes

Os Três Leões tiveram a pior derrota em casa em 94 anos por seus visitantes húngaros

A Inglaterra caiu para sua maior derrota em casa desde 1928, ao ser derrotada por 4 x 0 pela Hungria no jogo da Liga das Nações da UEFA na noite de terça-feira, em uma partida marcada por vaias dos torcedores do Three Lions durante o hino nacional do adversário.

Os problemas recentes da Inglaterra continuaram com um gol em cada parte de Roland Sallai e gols no final de Zsolt Nagy e Daniel Gazdag garantiram que os Três Leões continuassem enraizados no último lugar do Grupo A3 da UEFA Nations League e enfrentando o rebaixamento.

A agravar a miséria para os homens de Gareth Southgate foi o cartão vermelho para o defesa John Stones nos últimos 10 minutos – altura em que a Hungria já estava fora de alcance.

Para os húngaros – comandados pelo italiano Marco Rossi – foi a noite mais famosa em solo inglês desde a histórica vitória por 6 a 3 em Wembley, em 1953.

Em contraste, a derrota para a Inglaterra foi a pior em casa desde a goleada por 5 a 1 para a arquirrival Escócia em 1928.

Houve cenas desagradáveis ​​antes do jogo de terça-feira no Molineux Stadium começar quando os torcedores da Inglaterra foram ouvidos vaiando o hino nacional dos visitantes e cantando “sua vadia racista, você sabe o que você é.”

Os cânticos foram uma resposta à discussão de quando os torcedores húngaros foram acusados ​​de abusar racialmente das estrelas negras da Inglaterra Raheem Sterling e Jude Bellingham durante a partida de qualificação para a Copa do Mundo em Budapeste no ano passado.

Isso levou a FIFA a aplicar uma multa à Hungria e uma suspensão de dois jogos para os torcedores, o segundo jogo do qual foi suspenso por um período probatório de dois anos.

Separadamente, a Hungria recebeu uma suspensão de três jogos da UEFA em julho de 2021 como punição por abuso racista na Euro 2020.

Quando Inglaterra e Hungria jogaram em Budapeste no início deste mês, a partida foi assistida principalmente por crianças em idade escolar que foram autorizadas a entrar sob uma brecha da UEFA.













Quando a partida começou na noite de terça-feira, a Inglaterra continuou sua série sem vitórias após quatro partidas da atual campanha da UEFA Nations League.

Os Três Leões empataram com Itália e Alemanha, mas sofreram derrotas sucessivas contra os impressionantes húngaros, que lideram o grupo com 7 pontos em quatro partidas.

Apesar da perspectiva de rebaixamento da primeira divisão da UEFA Nations League, a maior preocupação do técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, será o fato de sua equipe ter apenas mais duas partidas agendadas – fora da Itália e em casa com a Alemanha, ambas na Nations League em setembro – para encontrar forma antes da Copa do Mundo começar no Catar.

“Não é agradável” admitiu Southgate, cujo time foi vaiado e submetido a cânticos de “você não sabe o que está fazendo”.

“A ironia é que a pressão que tivemos e os comentários de reputação vieram nas duas campanhas da Liga das Nações, e em nenhuma das campanhas fomos capazes de escolher nossos times mais fortes para os jogos”. acrescentou Southgate, que levou a Inglaterra às semifinais da Copa do Mundo na Rússia há quatro anos e à final da Eurocopa em Wembley no verão passado.

“Mas esta noite, eu não posso vestir o que aconteceu esta noite de nenhuma maneira, forma ou forma. Mas se formos julgados pelas partidas com nossos jogadores de força total, acho que é uma avaliação diferente.

“Então eu tenho que aceitar que a próxima menstruação vai ser desagradável e desconfortável. Mas essa é a vida como gerente de futebol, você nunca terá seis anos como nós tivemos e não terá noites ruins”.

O adversário de Southgate, Rossi, ficou compreensivelmente eufórico com o heroísmo de sua equipe, enquanto o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, assistia das arquibancadas em Molineux.

“Tenho certeza de que a Inglaterra está realmente entre as melhores do mundo e as favoritas para o campeonato mundial, então poder ter esse resultado esta noite é algo que parece um milagre”. ele disse aos repórteres.

“Se acontecer um milagre no futebol, é difícil que se repita. Então, estamos felizes, mas precisamos manter o pé no chão…

“Quando aceitei o emprego, disse aos nossos [Hungary’s] presidente e primeiro-ministro que gostaria de deixar um sinal da minha presença antes de partir.

“Acho que neste momento, o sinal pode ser visto… quando eu morrer, tenho certeza de que nos estádios da Hungria haverá um minuto inteiro de silêncio. Essa é uma grande conquista para mim”, acrescentou o italiano.

No mesmo grupo da Liga das Nações, a Alemanha goleou a Itália por 5 a 2 em Monchengladbach – resultado que elevou a equipe de Hansi Flick ao segundo lugar da tabela com seis pontos, um à frente dos italianos.