Tyson Fury provoca termos para retorno do anel (VÍDEO) — CMIO Esportes

Em notícias que não serão uma surpresa para quem acompanha as ‘aposentadorias’ de esportes de combate, o campeão peso-pesado do WBC, Tyson Fury, indicou que seu hiato de curta duração no esporte pode terminar se ele receber uma oferta grande o suficiente. contracheque.

Fury, 33, disse que estava se afastando das lutas após sua vitória por nocaute contra Dillian Whyte na frente de uma multidão lotada em Wembley em abril, mas muitas figuras do esporte duvidaram da legitimidade da declaração de Fury, principalmente porque ele estava alinhado para uma partida de unificação com o vencedor da próxima revanche entre Anthony Joshua e Oleksandr Usyk.

E a estrela invicta prometeu que algumas grandes coisas estão em andamento quando ele voltar ao ringue.

“Temos novidades muito interessantes chegando. Eu acho que o mundo está esperando por um plano de ação”, disse Fury em um vídeo publicado pela Queensberry Promotions de Frank Warren.

“Na semana passada, tivemos um bom italiano em Londres e uma longa conversa sobre muitas coisas.

“Estarei de volta ao ringue 100%, assim como no filme quando Jerry Maguire gritou ‘Mostre-me o dinheiro!

“Se alguém pode me mostrar o dinheiro, é Frank Warren, eu o chamo de Magic Man e vamos fazer grandes coisas acontecerem..”

“Quando este peso médio nocautear este fisiculturista novamente… só vai haver um homem para resolver este circo!”@Tyson_Fury discute uma possível luta com o vencedor de Usyk x Joshua, mas avisa que haverá um custo 💰 Assista na íntegra 🎥 https://t.co/j5fF3RYvyS — Frank Warren (@frankwarren_tv) 14 de junho de 2022

As circunstâncias exatas do retorno de Fury permanecem um mistério, mas relatos da mídia afirmam que um encontro em dezembro com o vencedor de Joshua-Usyk na Arábia Saudita está sendo considerado.

Os outros dois pesos pesados ​​de destaque devem lutar pela segunda vez em 20 de agosto com os cinturões WBA, IBF, WBO e IBO em jogo.

E Fury acrescentou que espera que o ‘médio’ Usyk derrote seu rival britânico mais uma vez em alguns meses.

“Quando esse peso médio nocautear esse fisiculturista, haverá apenas um homem para resolver esse circo absoluto”, disse Fúria.

“O que eu diria para as pessoas que querem que essa luta aconteça é: é melhor você ter um grande talão de cheques.

“Porque tirar o grande GK da aposentadoria para resgatar este país – mais uma vez – vai custar.

“Sou um lutador de prêmios e luto por prêmios, mas vai custar se você quiser que eu faça uma missão neste peso médio e mostre o que um peso pesado de verdade faz com eles.

“E isso vai ser caro, eles vão precisar de bolsos fundos e então podemos conversar.

“Mas NÃO antes que a luta Usyk vs Joshua aconteça primeiro, porque é inútil antes.”

Fury também afirmou que gostaria de algumas estipulações extras em seu contrato – incluindo uma maneira de contornar os custos crescentes de combustível que estão custando aos motoristas um bom centavo na bomba.

“E se Frank fizer um acordo com os sauditas, espero que ele possa me dar combustível grátis para toda a vida, porque estou gastando uma fortuna em gasolina e diesel todos os dias.

“Eu e Frank temos algo espetacular vindo, mas não envolve Usyk ou Joshua, neste momento.

Fury estava ligado a uma luta de exibição com o campeão peso-pesado do UFC Francis Ngannou, embora essa luta em potencial fosse considerada impossível até a expiração do contrato de Ngannou com o UFC no final deste ano.

No entanto, os planos de retorno de Fury – juntamente com uma potencial luta de unificação em dezembro – parecem ter prejudicado as conversas de uma luta de código cruzado com a estrela do MMA de alto nível por enquanto.

Quando sondado pela TV do café da manhã do Reino Unido sobre seu interesse em uma luta de exibição, Fury disse: “A diferença é que você não está lá para ganhar ou perder, você está lá para curtir, se divertir e dar um show para os fãs.

“Você pode lutar contra veteranos, pessoas famosas – quem você quiser. Então eu estou olhando para lutar contra Mike Tyson, Lennox Lewis, Frank Bruno – quem quer que seja. A Rocha, Dwayne Johnson! Isso seria fantástico.”