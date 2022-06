Atletas ucranianos prontos para boicotar qualquer evento com russos – ministro — CMIO Esportes

O oficial ucraniano Vadim Gutzeit repetiu seus apelos por uma proibição esportiva total de estrelas russas

Atletas ucranianos estão preparados para boicotar qualquer evento com a presença de russos, mesmo em capacidade neutra, de acordo com o ministro do Esporte, Vadim Gutzeit, ao renovar as demandas por uma proibição geral em eventos internacionais.

“Se os atletas da Rússia e da Bielorrússia puderem participar de competições, os atletas ucranianos estarão prontos para bloquear suas apresentações e boicotar tais competições”, disse. Gutzeit disse em uma mensagem de mídia social.

Gutzeit afirmou que o conflito com a Rússia “já tirou a vida de mais de 70 atletas e treinadores ucranianos.”

“Representantes da Federação Russa estão procurando uma oportunidade de se declarar na arena internacional, atuando sob uma bandeira branca neutra”. Gutzeit argumentou.

“Isso é inaceitável. Atletas desses países não podem participar de competições internacionais por conta própria. [Russian flag] ou sob bandeiras neutras.”

O ministro acusou qualquer atleta russo que não se pronuncia contra o conflito de “Tacitamente” apoiando os assassinatos de ucranianos.













Atletas russos e bielorrussos foram impedidos de participar de uma ampla gama de competições internacionais após uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) às federações esportivas no final de fevereiro.

Desde então, o presidente do COI, Thomas Bach, argumentou que sua organização visa apenas a liderança russa e que as proibições de atletas russos e bielorrussos são em parte para sua própria segurança.

Atletas e autoridades russas denunciaram as suspensões como discriminatórias e permitindo que forças políticas minassem os princípios esportivos.

Federações em alguns esportes – principalmente tênis – permitiram que atletas russos e bielorrussos continuassem a competir em eventos internacionais sob status neutro.

O torneio do Reino Unido Wimbledon foi contra os órgãos reguladores ATP e WTA ao banir estrelas russas e bielorrussas do Grand Slam deste ano, em parte com base na política do governo, mas os organizadores foram amplamente criticados e o evento foi retirado de seus pontos no ranking como punição.

O Aberto dos EUA confirmou na terça-feira que, assim como o Aberto da França, permitirá que jogadores russos e bielorrussos compitam sob o status neutro.













O conflito com a Rússia fez com que várias estrelas do esporte ucraniano do passado e do presente proclamassem seu compromisso com a causa.

Os ex-irmãos campeões mundiais de boxe Vitali e Wladimir Klitschko – o ex-prefeito de Kiev – têm defendido um boicote total ao esporte russo.

O ícone do futebol ucraniano e ex-vencedor da Bola de Ouro Andriy Shevchenko apareceu recentemente em um vídeo estatal pedindo a mesma ação, mas foi posteriormente acusado na Rússia de “sendo usado” pelo regime de Kiev.

As estrelas aposentadas do tênis ucraniano Sergiy Stakhovsky, Andriy Medvedev e Alexandr Dolgopolov também se mostraram pegando em armas contra a Rússia.

Em outros lugares, os atuais ícones do boxe ucraniano Vasyl Lomachenko e Oleksandr Usyk fizeram demonstrações de apoio, embora o campeão mundial dos pesos pesados ​​Usyk tenha deixado o país em março para se preparar para sua próxima revanche com Anthony Joshua.

“É assim que vou ajudar mais meu país e é melhor do que estar na defesa territorial e correr por Kyiv com uma metralhadora”, disse. Usyk afirmou na época.