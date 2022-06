Polícia do Reino Unido ‘não tomará nenhuma ação’ após ex-campeão de boxe nocautear folião turbulento (VÍDEO) — CMIO Esportes

O ex-boxeador peso pesado do Reino Unido Julius Francis não enfrentará acusações relacionadas ao vídeo viral que capturou o ex-adversário de Mike Tyson nocauteando um cliente indisciplinado enquanto trabalhava como segurança em um refeitório do Reino Unido, confirmou a polícia.

Francis, de 57 anos, foi capturado em câmera pondo um fim definitivo a uma perturbação da multidão do lado de fora da área de alimentação e entretenimento do BOXPARK em Londres, enquanto ele apresentava um patrono agressivo que o enfrentou com uma mão direita estrondosa.

O vídeo do incidente inicialmente parecia mostrar Francis, junto com vários outros seguranças, tentando acalmar a situação – mas o ex-campeão de boxe optou por acabar com a situação logo após o cliente irritado dar um soco em outro homem no corpo a corpo.

A Polícia Metropolitana de Londres logo confirmou que havia recebido relatos de um incidente perto do Estádio de Wembley, dizendo em um comunicado: “A polícia está ciente das imagens que circulam nas redes sociais mostrando um incidente envolvendo a equipe de segurança e um membro do público do lado de fora do BOXPARK em Wembley.

“Uma investigação sobre as circunstâncias, inclusive para estabelecer a identidade e o bem-estar dos envolvidos, está em andamento.

“Não houve prisões e investigações estão em andamento.”

‼️ A polícia confirmou que não tomará mais nenhuma ação em relação ao incidente de Julius Francis KO depois de falar com todas as partes envolvidas e revisar as imagens de CCTV. — Michael Benson (@MichaelBensonn) 15 de junho de 2022

Desde então, a polícia divulgou um comunicado atualizado e confirmou que não prevê tomar mais medidas em relação à briga.

“O incidente ocorreu pouco depois das 17h00 de sábado, 11 de junho. Agentes foram chamados e compareceram ao local,” eles disseram.

“Um grupo foi expulso e um cliente do sexo masculino se envolveu em um confronto com a equipe de segurança.

“Os oficiais falaram com todas as partes envolvidas e revisaram o CCTV relevante.

“Nenhuma outra ação será tomada em relação ao incidente envolvendo o segurança e o cliente do sexo masculino.”













A notícia de que Francis não enfrentará acusações foi recebida com gratidão por Robert Wade, CEO e fundador da BOXPARK, que divulgou seu próprio comunicado em que homenageou o ex-boxeador, que ele disse ser um membro fundamental da comunidade local.

“Acordei com uma história viral sobre um de nossa equipe de segurança“, escreveu Wade nas redes sociais.

“Julius Francis é ex-campeão de boxe peso pesado do Reino Unido, ele é uma das pessoas mais legais que eu já conheci e ajuda a treinar jovens desprivilegiados boxe em seu tempo livre.

“Meu entendimento é que Julius e nossa equipe de segurança passaram 15 minutos impedindo esse homem e seus amigos de abusar, cuspir e bater em nossos clientes e funcionários.

“Eles o escoltaram cuidadosamente para fora do local sob constante provocação e violência. Finalmente, a pessoa se aproximou de Julius de forma conflituosa e ele se defendeu.

“Atos de violência ou abuso a qualquer membro da equipe nunca devem ser tolerados. Como você reagiria se alguém o abordasse violentamente? O que você faria a seguir se estivesse no meu lugar?”