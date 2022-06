Chelsea flop Lukaku se aproximando do retorno da Itália – mídia – CMIO Esportes

O craque belga Romelu Lukaku parece pronto para retornar à Série A após uma temporada decepcionante em Londres

Chelsea e Inter de Milão estão mantendo discussões de alto nível sobre a possível transferência de Romelu Lukaku de volta ao time da Série A – menos de um ano depois de Roman Abramovich quebrar o recorde de transferências do clube londrino para contratar o internacional belga pela segunda vez.

Lukaku foi considerado a peça que faltava no quebra-cabeça de Thomas Tuchel no Chelsea quando ele completou sua transferência para os Blues por uma quantia de pouco menos de £ 100 milhões ($ 120 milhões), mas o grande atacante se sentiu lisonjeado por enganar em Stamford Bridge, marcando apenas 15 vezes em 44 participações.

O jogador de 29 anos também atraiu a ira do clube e de seus torcedores devido a uma entrevista em dezembro, na qual detalhou à mídia italiana sua infelicidade pelo Chelsea não adaptar seu sistema para acomodá-lo – um incidente que enfureceu o Chelsea. hierarquia e levou o técnico alemão Tuchel a demiti-lo do time principal.

Pensa-se que todas as partes consideram um retorno ao San Siro como o próximo passo mais óbvio, já que o Chelsea procura reduzir suas perdas e recuperar parte da taxa que desembolsou há um ano, em meio à primeira janela de transferências do novo proprietário Todd Boehly no oeste de Londres.













Os relatórios têm indicado que o cenário mais provável é que Lukaku inicialmente retorne à Itália em um acordo de empréstimo, com o Chelsea querendo um aluguel de £ 17 milhões por uma temporada e depois uma taxa de transferência obrigatória que entraria em ação em um ano.

No entanto, acredita-se que a taxa pode ser reduzida se a Inter de Milão concordar em enviar um de seus jogadores ao Chelsea em troca.

O Chelsea foi citado pela imprensa com uma transferência para o zagueiro eslovaco da Inter, Milan Skrinriar.

O acordo para contratar Lukaku precisaria ser concluído até 30 de junho para aproveitar o ‘decreto de crescimento’ do futebol italiano – uma lei tributária que foi implementada para ajudar os clubes italianos a contratar jogadores de grande nome e essencialmente significa que uma porcentagem do o salário anual de um jogador seria subsidiado pelo governo italiano.

Tal é o desejo de Lukaku de retornar à Inter, onde marcou 64 vezes em 95 jogos em suas duas temporadas na Itália, que ele estaria disposto a aceitar um corte salarial de 50% para acelerar a mudança. Acredita-se que ele ganhe cerca de £ 325.000 por semana no Chelsea.

O Chelsea está novamente autorizado a realizar negociações de transferência após a aquisição do clube pelo consórcio liderado por Todd Boehly do ex-proprietário Roman Abramovich, que foi sancionado pelo governo do Reino Unido após a campanha militar russa na Ucrânia.

As últimas semanas do mandato de Abramovich viram o clube operar sob uma licença especial do governo do Reino Unido devido a ser listado como um dos ativos do russo, o que significou que as finanças do clube foram severamente afetadas.

Mas a nova propriedade prometeu continuar o alto nível de investimento em jogadores – com a primeira ordem de negócios aparentemente sendo corrigir alguns dos erros mais caros da liderança anterior.