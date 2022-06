Campeão Medvedev reage à liberação do US Open — CMIO Esportes

O número um do mundo, Daniil Medvedev, está se preparando para defender seu título do US Open depois que foi confirmado que jogadores da Rússia e da Bielorrússia poderão competir no evento Grand Slam em Flushing Meadows no final deste ano.

A estrela russa, que recentemente ultrapassou Novak Djokovic novamente para o topo do ranking masculino, será impedida de competir em Wimbledon no final de junho, depois que o All England Club agiu contra jogadores da Rússia e da Bielorrússia após o início da operação militar na Ucrânia.

Mas a postura tomada pelos chefes de Wimbledon não se repetirá nos EUA no final de agosto, depois que foi confirmado na terça-feira que as portas estarão abertas para Medvedev e jogadores bielorrussos como Aryna Sabalenka – uma decisão que Medvedev saudou como um gesto de boas-vindas. inclusividade.

“É uma ótima notícia”, disse Medvedev, que falava após sua vitória em sets diretos contra David Goffin no Halle Open, na Alemanha, na quarta-feira, que o levou às oitavas de final.

“Sempre disse que seguiria as regras e jogaria onde pudesse jogar. Eu só quero mostrar o meu melhor tênis.

“Estou feliz por poder defender o meu título. Tenho algumas lembranças incríveis do ano passado.

“Esse foi um dos torneios mais especiais para mim.”













Medvedev, juntamente com Sabalenka e outros jogadores da Rússia e da Bielorrússia, serão obrigados a competir nos EUA sob uma bandeira neutra e sem seus hinos nacionais.

Mas Medvedev acrescentou que o lado positivo de sua proibição em Wimbledon é que ele estará extrapreparado para o último Grand Slam do ano nos EUA.

“Sem Wimbledon chegando, não preciso preservar meu corpo e posso jogar três torneios seguidos,” ele disse.

“Depois vou passar mais alguns dias em Mallorca e depois volto para o sul da França para treinar para as quadras duras.

“Posso adicionar outro torneio à minha lista, mas ainda não tenho certeza.”

Medvedev, que nunca passou da quarta rodada em Wimbledon, também admitiu que a grama não é uma superfície ideal para ele e agora que ele aceitou que não foi convidado para jogar no Reino Unido, ele tem tempo suficiente para se preparar para uma repetição de sua vitória no US Open em 2021.

“A grama é fisicamente uma superfície muito dura,” ele explicou. “Wimbledon está sempre no fundo da sua mente. Neste momento, é mais fácil para mim ter apenas este torneio que importa.”

Medvedev derrotou Novak Djokovic em dois sets na final do US Open do ano passado para conquistar seu primeiro título de Grand Slam.

O US Open está marcado para começar em 29 de agosto.