Oleg Matytsin disse que as federações já começaram a entender seus erros ao tentar afastar a Rússia

O ministro do Esporte da Rússia, Oleg Matytsin, alertou que o esporte global não pode se desenvolver “normalmente” sem o papel da Rússia – algo que ele diz que as federações internacionais já começaram a perceber.

Atletas russos estão atualmente afastados de competições em uma ampla gama de esportes após proibições impostas após a campanha militar de Moscou na Ucrânia.

Mas Matytsin disse que a situação inevitavelmente mudaria, já que vários esportes se privam da participação de estrelas do maior país do mundo.

"Vemos que o esporte internacional já começou a entender que sem a Rússia, eles não têm desenvolvimento normal", disse. disse Matytsin à margem do Fórum Econômico de São Petersburgo (SPIEF), em comentários compartilhados pela Match TV.













“Por isso, mais cedo ou mais tarde poderemos voltar ao cenário internacional.

“Ao mesmo tempo, somos um país grande, forte e autossuficiente, que, como vemos, está pronto para enfrentar até os desafios mais difíceis.”

As palavras de Matytsin ecoam as do presidente do Comitê Olímpico Russo (ROC), Stanislav Pozdnyakov, que disse no início deste mês que as federações que decidiram proibir os russos o fizeram em um frenesi de “Histeria russofóbica”.

“Ao contatar regularmente nossos colegas estrangeiros sobre questões práticas, notamos que a posição interna de muitos deles está sendo gradualmente corrigida”, disse Pozdnyakov.

"Entende-se que mais cedo ou mais tarde eles terão que sair de alguma forma da situação em que foram conduzidos sob pressão externa sem precedentes e histeria russofóbica".













Uma série de federações esportivas impôs proibições a atletas russos e bielorrussos seguindo uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) no final de fevereiro.

Desde então, o chefe do COI, Thomas Bach, defendeu essa posição, alegando que a organização apenas alvejou a liderança russa com sanções e que as proibições são em parte para a própria segurança dos atletas.

Figuras na Rússia condenaram a postura do COI, acusando-o de minar o princípio do esporte estar fora da política e argumentando que as medidas contra atletas russos e bielorrussos são discriminatórias.

Autoridades em alguns esportes, como o tênis, permitiram que os jogadores competissem sob status neutro, embora até essa posição tenha sido contrariada por jogadores como o Grand Slam de Wimbledon, que foi amplamente criticado por impor sua própria proibição a estrelas da Rússia e da Bielorrússia.

Também falando na SPIEF na quinta-feira, o vice-primeiro-ministro russo, Dmitry Chernyshenko, disse que as sanções trouxeram oportunidades e desafios.

“Este é um momento de oportunidade para nós. As sanções criaram um grande número de problemas, mas agora precisamos aproveitar esta oportunidade em muitas áreas, incluindo a segurança tecnológica e econômica, para garantir a soberania do nosso país”. disse Chernyshenko, que é uma figura chave no esporte russo e ajudou a organizar os Jogos Olímpicos de Sochi 2014.