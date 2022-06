Estrela russa do UFC se aposenta após 14 vitórias consecutivas – mídia — CMIO Esportes

O lutador peso-pena russo Zabit Magomedsharipov, 31, teria confirmado sua aposentadoria do MMA, mais de dois anos depois do que provou ser sua última luta no octógono.

O nativo do Daguestão estava invicto em sua carreira no UFC, vencendo seis lutas seguidas entre 2017 e 2019 com sua luta final pela organização sendo contra o americano Calvin Kattar em Moscou.

No entanto, sua ausência prolongada desde então gerou dúvidas sobre seu futuro no esporte, principalmente após um post nas redes sociais em abril no qual Magomedsharipov indicou que estava seguindo a carreira de medicina.

Vários outros motivos foram especulados como sendo o motivo de seu hiato no esporte, incluindo lesões persistentes e até mesmo que ele havia acabado de perder o interesse pelo MMA.

Magomedsharipov foi ligado em várias ocasiões a uma luta com o colega peso-pena Yair Rodriguez, com a luta marcada em agosto de 2020, antes que o lutador mexicano fosse forçado a se retirar devido a uma lesão.

Esta provou ser a última vez que Magomedsharipov seria contratado para uma luta no UFC, com o MMA Fighting relatando que o russo informou a promoção de sua decisão de se aposentar da competição ativa.

Para muitos, a corrida de Zabit no UFC será um caso de ‘o que poderia ter sido?’

O lutador implacavelmente fluido e criativo era excelente nos pés e no chão, e era adepto de usar sua longa estrutura para dominar os oponentes.

Seu impressionante jogo de finalizações também foi um indicador importante de seu talento – com Magomedsharipov sendo um dos poucos lutadores a conquistar uma vitória de Suloev no UFC (que veio contra Brandon Davis em 2018).

Os talentos únicos de Zabit na jaula pareciam tê-lo marcado para uma disputa pelo título mundial em pouco tempo – algo que provavelmente teria acontecido agora se ele permanecesse ativo após 2019.













Os fãs de luta, no entanto, vão se lembrar de ‘Zabeast’ com carinho, especialmente considerando os quatro bônus pós-luta que ele recebeu em suas seis lutas no UFC – uma estatística que confirma sua reputação como um dos lutadores mais divertidos do esporte.

O legado de luta de Magomedsharipov continuará através de seu irmão mais novo, Khasan, que começou sua carreira com um impressionante início de 7 a 0 – os dois últimos sob a bandeira do Bellator.

Mas quando se trata de Zabit, será difícil pensar em sua carreira sem considerar o potencial inexplorado que veio com ela.

O ouro do UFC acenou e parecia estar próximo. Mas como seu compatriota Khabib Nurmagomedov confirmou com sua aposentadoria no ano passado, há outra vida fora do octógono – e isso é algo que Zabit está ansioso para descobrir.