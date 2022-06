Mbappé enfrentou ‘pressão política’ para ficar na França, diz chefe do Real Madrid – CMIO Esportes

O atacante francês optou por permanecer no Paris Saint-Germain neste verão, revelando mais tarde que havia discutido o assunto com Emmanuel Macron

Kylian Mbappé foi colocado sob “pressão econômica e política” em decidir permanecer no Paris Saint-Germain em vez de se mudar para o Real Madrid, segundo o presidente dos gigantes espanhóis, Florentino Perez.

Uma prolongada saga de transferências chegou ao fim no mês passado, quando Mbappé, 23, finalmente revelou que permaneceria no PSG apesar de flertar com uma mudança para os admiradores de longa data do Real.

O PSG contratou os serviços do atacante em um novo contrato de três anos, que supostamente faz de Mbappé o jogador mais bem pago do futebol mundial.

Tanto Mbappé quanto o presidente francês, Emmanuel Macron, confirmaram depois que ele assinou novamente com o PSG que discutiram o assunto.

“Eu apenas o aconselhei, de maneira totalmente informal, a permanecer na França. Acredito que é minha responsabilidade, como presidente, defender o país quando solicitado de maneira informal e amigável”, disse. disse Macron, acrescentando que “Nunca intervim em nenhuma transferência.”

Mbappé negou que Macron tenha influenciado diretamente sua decisão, mas disse que o líder deu “Bom conselho.”

“Tenho muito respeito por ele, mas não tomei minha decisão porque ele me disse para ficar. Mas foi um fator entre outros”, admitiu o vencedor da Copa do Mundo.

Alguns torcedores do Real Madrid ficaram magoados com a rejeição de Mbappé, até porque foram levados a acreditar que era o sonho do atacante assinar com os gigantes do Santiago Bernabéu.

Discutindo a situação no programa espanhol El Chiringuito na noite de quarta-feira, o presidente do Real, Perez, sugeriu desafiadoramente que a personalidade de Mbappé “mudado” enquanto a saga se arrastava.

“Vimos que não era o Mbappé que queríamos trazer – mas foi resultado da pressão que ele estava sofrendo que ele mudou seus sonhos”. disse Perez, conforme citado pela AFP.

“Se um garoto é chamado pelo presidente de um país, é claro que isso o afeta… isso o influenciou muito.”













O novo acordo de Mbappé com o PSG supostamente o faz embolsar uma taxa de assinatura de mais de € 100 milhões (US$ 104 milhões), bem como salários líquidos anuais de € 40-60 milhões (US$ 41,5-62 milhões).

Perez fez alusão à pressão política e econômica inevitavelmente vinda dos ricos benfeitores do Catar que financiaram o luxuoso projeto do PSG desde que assumiu o cargo em 2011.

“Acho que a pressão que mais o afetou foi a política”, disse. disse Perez.

“Isso, mais o dinheiro e a oferta de liderança o fizeram mudar de ideia. Ele teve dificuldade.

“Quando você entra em pânico, você tenta sair disso o mais rápido possível, eu posso entender isso. Mas o que não consigo entender é o rei da Espanha ligar para um clube espanhol para dizer a ele que um jogador deve ficar.

“Há dois estados envolvidos lá, um é o Catar e o outro é a França. Estou aqui desde 2000 e nunca vi isso antes, que um presidente de estado chama um jogador”.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Zidane despreza gigantes franceses – relatórios

Apesar da raiva sentida por muitos dos fiéis de Los Blancos por serem evitados por Mbappé, Perez não descartou uma mudança futura para o atacante, dizendo: “Digo-lhe com calma que a vida ainda não acabou.”

Depois de perder a chegada de Mbappé na Espanha, as autoridades da La Liga ficaram furiosas com a atividade de transferência do PSG e do Manchester City, que é financiado por seus proprietários de Abu Dhabi.

A liga confirmou esta semana que apresentou uma queixa formal à UEFA contra a dupla, acusando-os de “invadindo continuamente” Regulamentos do Fair Play Financeiro (FFP).

A La Liga também disse que está intensificando os esforços legais contra a dupla apoiada pelo Oriente Médio.













O campeão da Premier League inglesa Man City recentemente adicionou o procurado atacante norueguês Erling Haaland às suas fileiras, em um acordo estimado em mais de £ 85 milhões (US $ 102 milhões) quando todas as taxas associadas são contabilizadas.

Além de garantir a continuidade dos serviços de Mbappé, o PSG iniciará a defesa do título da Ligue 1 na próxima temporada com os grandes ganhadores Neymar e Lionel Messi ainda no time, entre outras estrelas diversas.

Mas, embora seus gastos generosos com transferências tenham, sem dúvida, abalado o cenário do futebol continental na última década, nem o PSG nem o Manchester City conquistaram a Liga dos Campeões da UEFA.

O Real Madrid derrotou tanto o PSG quanto o City a caminho de conquistar o 14º título europeu em maio, que conquistou o recorde ao derrotar o Liverpool na final em Paris.