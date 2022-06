UFC corta ‘McGregor ucraniano’ em meio a falsas alegações de vitória – mídia — CMIO Esportes

Os gritos de ‘Há apenas um Conor McGregor’ que muitas vezes acompanham as lutas do irlandês no octógono do UFC são aparentemente mais precisos do que você imagina depois que o UFC optou por cortar os laços com Askar Mozharov, o homem conhecido por alguns como o ‘Conor ucraniano’. McGregor’.

Mozharov, um lutador que ostenta tatuagens semelhantes ao notório Dubliner, ganhou uma reputação online como sendo uma espécie de doppleganger de McGregor – com alguns até mesmo se referindo a ele como ‘Cosplay McGregor’ – mas parece que os 15 minutos do lutador ucraniano fama se expirou após sua libertação após apenas uma luta foi relatada na noite de quarta-feira.

A única luta de Mozharov no octógono o viu perder no primeiro round para o lutador americano Alonzo Menifield, mas o mais interessante talvez tenha sido a revelação de que o histórico de lutas de Mozharov sofreu algumas mudanças logo após uma investigação do Sherdog, o canal online que acompanha as vitórias da carreira de um lutador e perdas.

Sherdog afirmou no relatório que pessoas próximas a Mozharov tentaram defraudá-los e inflar artificialmente seu recorde, em última análise, comutando seu recorde de 25-7 para um menos impressionante 18-13.

A investigação afirmou que Mozharov mudou legalmente seu nome de Arthur Shadakov – o que levou a alegações de que eles tentaram ‘apagar’ perdas anteriormente creditadas a ele sob seu nome anterior.

Sherdog também afirmou que Mozharov tentou alegar que ele não competiu em alguns eventos em que as perdas foram atribuídas a ele, apesar de evidências em vídeo supostamente mostrando que ele estava competindo (e perdendo) nesses cartões.

❌ Lutador removido: Askar Mozharov — UFC Roster Watch (@UFCRosterWatch) 15 de junho de 2022

Também foi alegado que ele enviou falsas vitórias ao site em uma tentativa de tornar seu histórico de lutas mais atraente.

A saga (e sua derrota para Menifield) parece ter acelerado a saída de Mozharov do UFC, e parece improvável que ele volte a lutar no octógono.

O verdadeiro Conor McGregor certamente tem seus detratores (e outros dirão que um McGregor é certamente mais do que suficiente), mas pelo menos o irlandês ganhou cada pedacinho de seu recorde de 22-6 na carreira – e mostrou que é preciso mais do que tatuagens no peito e um arrogância para ter sucesso nas artes marciais mistas.