Estrela russa explica decisão de aposentadoria após invencibilidade no UFC — CMIO Esportes

Zabit Magomedsharipov elaborou o raciocínio por trás de sua decisão de se afastar de sua promissora carreira de artes marciais mistas, e diz que optou por se afastar depois de ficar frustrado com as lutas contratadas desmoronando, além de experimentar alguns problemas de saúde.

A sensação do Daguestão saiu com um cartel de 18-1 na carreira, incluindo uma sequência de seis lutas invicta no UFC (e uma sequência de 14 vitórias consecutivas no geral), apesar de ser uma das perspectivas mais atraentes na lista de penas do UFC .

Ele era muito considerado dentro da organização e parecia estar à beira de uma disputa pelo título após sua luta mais recente (e final) da carreira contra o rebatedor americano Calvin Kattar em Moscou em 2019.

Surgiu na noite de quarta-feira que o daguestão de 31 anos havia notificado o UFC que havia decidido se aposentar das competições profissionais, com relatos afirmando que agora ele está seguindo a carreira na medicina, além de ajudar seu irmão mais novo Khasan, que é assinou com o Bellator, em sua própria carreira no MMA.













Em um comunicado postado nas redes sociais na quinta-feira, Magomedsharipov elaborou a decisão que ele disse ter alcançado depois de considerar uma série de variáveis ​​em sua carreira.

“Amigos de Assalamu alaikum! Eu sei que muitos de vocês estavam esperando meu retorno, não teve um único dia que alguém não perguntou quando seria minha próxima luta. Mas decidi encerrar minha carreira esportiva profissional,” ele escreveu.

“Interrupções de lutas e depois problemas de saúde – tudo isso não me permitiu atuar/lutar mais cedo. Eu me recuperei agora, mas não me sinto como antes.

“Obrigado a todos que me apoiaram por tanto tempo. Não tive tempo de me tornar campeão, mas acho que, mesmo sem isso, espero ter conseguido agradar/entreter vocês.

“Deixo de ser um atleta ativo, mas não saio do esporte. Eu tenho algo e com quem compartilhar meu conhecimento.

“Então não diga adeus, amigos!”

A declaração confirma o status de Zabit como o mais recente destaque russo a se afastar do esporte e segue a confirmação do ano passado de que o invicto Khabib Nurmagomedov se aposentaria enquanto detinha o título dos leves do UFC.

Outro ícone do MMA russo, Fedor Emelianenko, também deve se aposentar em 2022, com o Bellator entendendo que está buscando um oponente para enfrentar o lutador de 45 anos em uma luta final antes que ele vá embora para o pôr do sol.