O ás russo Medvedev reconquista o primeiro lugar do mundo — CMIO Esportes

Daniil Medvedev recuperou oficialmente seu lugar como número um do mundo nas classificações atualizadas da ATP, marcando a segunda vez que a estrela russa liderará o ranking do tênis masculino à frente de nomes como Novak Djokovic e Rafael Nadal.

Medvedev subiu no topo da pilha na segunda-feira com 7.950 pontos. O jogador de 26 anos substitui Djokovic, que caiu para o terceiro lugar geral com 6.770 pontos, enquanto o alemão Alexander Zverev subiu para o segundo lugar com 7.075.

O grande espanhol Rafael Nadal – que teve um início notável em 2022 ao conquistar os dois títulos de Grand Slam em oferta – ocupa o quarto lugar com 6.525 pontos.

Devido ao sistema de classificação da ATP, o vencedor do US Open de 2021, Medvedev, está aproveitando os frutos de seus esforços nas 52 semanas anteriores.

Medvedev passou três semanas como número um do mundo no início deste ano, quando ultrapassou Djokovic em fevereiro, tornando o russo o primeiro homem fora Djokovic, Nadal, Roger Federer e Andy Murray a alcançar o ranking desde 2004.

O ranking atual marca a primeira vez desde 2003 que nenhum Djokovic, Nadal e Federer ocupam pelo menos um dos dois primeiros lugares nas classificações.













Medvedev teve um início misto na temporada atual, sofrendo derrota para Nadal em uma final épica do Aberto da Austrália, mas principalmente trabalhando em torneios subsequentes antes de anunciar uma pausa para uma operação de hérnia no início de abril.

O russo voltou a tempo para o Aberto da França, mas só chegou à quarta rodada em sua superfície menos favorecida.

Voltando à grama em ‘s-Hertogenbosch, na Holanda, na semana passada, Medvedev chegou à final do Libema Open antes de ser surpreendido pelo wildcard holandês Tim van Rijthoven no domingo.

O russo aceitou a derrota com boa vontade, parabenizando Van Rijthoven dizendo: “Semana incrível. [You] destruiu o número 2 do mundo em dois sets na final, então acho que deve ser uma boa sensação!”

“Um jogo incrível hoje. Continue. Eu me lembro de você desde os juniores, você tem talento, então agora você precisa fazer mais jogos como este e mais torneios como este. Parabéns a você e sua equipe.”

Com o balanço da quadra de grama em andamento, Medvedev e seus colegas astros russos serão proibidos de jogar no maior evento da superfície depois que os organizadores de Wimbledon determinaram que jogadores russos e bielorrussos não seriam convidados devido ao conflito na Ucrânia.













A ATP e a contraparte feminina, a WTA, responderam tirando os pontos do ranking.

Em termos de classificação, isso é um golpe para jogadores como Djokovic, que perderá os 2.000 pontos que conquistou ao conquistar o título de Wimbledon no ano passado, embora o sérvio tenha criticado fortemente o Grand Slam de Londres por proibir estrelas russas e bielorrussas.

O presidente da ATP, Andrea Gaudenzi, sinalizou recentemente que a organização estaria disposta a reverter sua posição se Wimbledon recuasse, enquanto Medvedev também sugeriu que ainda estaria ansioso para jogar se tivesse a chance.

No entanto, uma mudança de opinião dos organizadores de Wimbledon, o All England Club, parece improvável, já que a final do SW19 começa em 27 de junho.

Em outra parte do ranking da ATP, o russo Andrey Rublev manteve seu lugar entre os 10 primeiros e atualmente reside em oitavo lugar com 4.125 pontos.