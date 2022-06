Zidane despreza gigantes franceses – relatórios — CMIO Esportes

A mídia francesa afirma que o tempo está se esgotando para substituir Mauricio Pochettino no Paris Saint-Germain

O ícone da França e do Real Madrid, Zinedine Zidane, teria rejeitado a oferta do Paris Saint-Germain para se tornar seu treinador e substituir Mauricio Pochettino.

Depois que nomes como Mundo Deportivo e Goal afirmaram na sexta-feira que o vencedor da Copa do Mundo de 1998 já estava em negociações para suceder Pochettino no banco de reservas, o AS publicou uma história sobre como Zidane rejeitou os gigantes da Ligue 1 pela terceira vez enquanto esperava se tornar técnico da França quando o ex-colega de seleção Didier Deschamps se afasta.

Por meio do L’Equipe, o assessor de Zidane, Alain Migliaccio, também disse que “todos esses rumores que estão circulando [about PSG] são infundadas.”

“Até hoje, sou a única pessoa autorizada a representar e aconselhar Zinedine Zidane.

“Nem Zinedine Zidane nem eu fomos contatados diretamente pelo dono do PSG”, disse. ele disse adicionalmente ao jornal desportivo francês.













No Twitter, o respeitado jornalista Romain Molina apresentar suas próprias alegações de que Zidane “recusado” Avanços do PSG.

E enquanto o Qatar não estava desistindo de seus “alta prioridade”o tempo está se esgotando para encontrar um técnico com a pré-temporada se aproximando rapidamente.

Enquanto os relatos circulavam da RMC Sport no fim de semana de que PSG e Pochettino já concordaram em se separar, o novo diretor esportivo Luis Campos, que teria sido recomendado por Kylian Mbappe de seus dias juntos em Mônaco, também está pressionando o Nice. Christophe Galtier.

No entanto, caso o PSG não organize algo em breve, corre o risco de contratar alguém por “predefinição” já que suas escolhas dos sonhos, como os catalães Pep Guardiola ou Xavi Hernandez, e agora Zidane, estão indisponíveis ou recusaram, disse Molina.

Independentemente de quem está a comandar a equipa do banco de reservas, no entanto, acrescenta-se que o PSG pretende chegar ao mercado de transferências “duro” depois de convencer Mbappé a recusar o Real Madrid e assinar um novo contrato com eles até 2025.













Com Erling Haaland tendo escolhido o Manchester City, porém, e Mbappe já em seus livros, é difícil concluir imediatamente quem o PSG pode mirar.

Quanto a Zidane, sua aparente recusa em assumir as rédeas do Parc des Princes será considerada uma vitória pelos fiéis de Madrid após o desgosto de Mbappé.

Quando surgiram relatos de que ele havia ido até a capital do Catar, Doha, para aceitar a oferta administrativa do PSG, alguns torcedores do Los Blancos choraram. “traição” e alertou que mancharia seu legado como uma lenda do Real Madrid e o técnico que conquistou três títulos consecutivos da Liga dos Campeões de 2016 a 2018, além de dois títulos da La Liga em duas passagens como treinador principal.