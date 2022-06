Estrela russa elogiada por gesto ao rival ucraniano lesionado (VÍDEO) — CMIO Esportes

A tenista russa Daria Kasatkina foi elogiada depois que correu para atender a adversária ucraniana Anhelina Kalinina, lesionada, durante a partida de grama em Berlim.

Encontrando-se na segunda-feira na primeira rodada do Aberto da Alemanha da WTA – também conhecido como Grass Court Championships Berlin ou bett1open – Kalinina pareceu torcer o tornozelo depois de tropeçar no início do segundo set.

Em vez de aproveitar a pausa no jogo para respirar, Kasatkina correu para ajudar sua rival, trazendo-lhe um pacote de gelo.

“É muito bom ver isso de Kasatkina, um dos jogadores mais queridos da turnê” disse um membro da equipe de comentários.

O gesto também foi elogiado online, pois alguns criticaram a noção de que os jogadores russos deveriam ser banidos das turnês WTA e ATP devido à campanha militar na Ucrânia.

“E algumas pessoas pensam que os russos não devem estar em uma quadra de tênis…” leia um comentário de uma conta popular no Twitter que acompanha o esporte.

A ucraniana número 37 do mundo, Kalinina, venceu o primeiro set por 7-5 contra Kasatkina, antes de a russa, sexta cabeça-de-chave, lutar para conquistar os próximos dois sets por 6-3 e 6-1 contra sua adversária.

Classificada como a número 12 do mundo, Kasatkina entrou na temporada de grama com uma forte exibição no saibro no Aberto da França, onde chegou às semifinais antes de perder para o eventual vencedor Iga Swiatek.

No entanto, Kasatkina e seus compatriotas não poderão aparecer no próximo Grand Slam da temporada em Wimbledon, quando a final começar em Londres no final deste mês.













Os organizadores do All England Club proibiram todos os jogadores russos e bielorrussos do torneio devido ao conflito na Ucrânia, com a WTA e a ATP respondendo retirando o evento deste ano de seus pontos no ranking.

Falando no mês passado, Kasatkina disse que apreciava o apoio da WTA por sua oposição à proibição de Wimbledon.

“É bom que eles tenham nos defendido. A situação não é fácil, até mesmo discutir esse tema agora é muito difícil”, disse. o jovem de 25 anos disse à emissora russa Sport-Express.

“Não queremos ser privados de trabalho, isso é óbvio. E estamos felizes que nosso empregador [the WTA] nos apoia.

“Estes são tempos difíceis para todos, para os ucranianos e a Ucrânia em geral, em uma extensão incrível, isso é óbvio”, disse. acrescentou Kasatkina.