Dupla da ESPN pede desculpas por zombar de clipe de boxeador que morreu — CMIO Esportes

Dois principais locutores de boxe da ESPN, Timothy Bradley e Joe Tessitore, riram do vídeo viral do boxeador sul-africano Simiso Buthelezi antes de se desculpar no ar ao saber que o lutador havia morrido após sua luta malfadada.

O ex-campeão peso dois Bradley trouxe o vídeo depois que Tessitore mencionou como Alexis Angulo chegou ao canto neutro e, em seguida, ao canto do adversário Edgar Berlanga, quando Berlanga o derrotou em uma vitória por decisão unânime no Hulu Theatre do Madison Square Garden no sábado.

“Já vi piores” afirmou Bradley durante a quarta rodada da luta.

“Há um vídeo circulando agora em que um cara realmente nocauteou outro cara para fora do ringue. Ele voltou ao ringue e o outro cara realmente começou a boxear um fantasma no canto.” ele explicou ainda sobre a luta de Buthelezi contra Siphesihle Mntungwa no início deste mês.

Enquanto o comentarista Tessitore ria, Bradley acrescentou: “Estou falando sério. Ele estava boxeando alguém no canto quando o árbitro disse ‘caixa’. Eu estou dizendo a você.”

No início da sexta rodada entre Angulo e Berlanga, porém, Bradley se desculpou timidamente.

A conversa anterior ocorreu depois que Angulo lutou para encontrar seu canto após uma rodada pela segunda vez. Ambos os locutores claramente não sabiam que Simiso Buthelezi havia falecido. Um erro realmente terrível de se cometer. Ainda bem que eles foram capazes de se desculpar antes do final da transmissão. pic.twitter.com/kP6wEHPHQu — Anúncio horrível (@awfulannouncing) 12 de junho de 2022

Tim Bradley e Joe Tessitore tiveram que fazer um pedido de desculpas muito solene e desajeitado, minutos depois de discutir um vídeo viral onde um boxeador fica desorientado e começa a boxear sombra em um canto vazio do ringue. Eles não sabiam que o boxeador havia falecido esta semana. pic.twitter.com/DOOzhWIkgF — Anúncio horrível (@awfulannouncing) 12 de junho de 2022

“Quero tirar um tempo agora e me desculpar pela última declaração que fiz sobre aquele cara que estava realmente socando alguém no canto”, disse. Bradley começou de novo.

“Ele realmente faleceu há alguns dias. Eu não tinha ideia de que ele faleceu, e eu só quero dar minhas maiores desculpas à sua família e aos seus entes queridos.”

Tessitore se defendeu dizendo que era “inconsciente” do clipe que Bradley trouxe, antes de reconhecer a trágica morte de Buthelezi aos 24 anos.

Alegando ter recebido abuso após a morte de seu rival, Mntungwa diz que está à beira do suicídio enquanto enfrenta o incidente.













“Fui alvo de fortes críticas e insultos nas plataformas de mídia social quando Simiso foi hospitalizado; tomou outro nível agora que ele faleceu”. ele disse ao canal local Sowetan LIVE no fim de semana.

“Eu simplesmente não aguento mais. Uma coisa me resta – eu vou me matar.” ele continuou preocupado.

“Até meus vizinhos postaram mensagens muito feias sobre mim nas redes sociais” Mntungwa também disse, afirmando ser “não é mais seguro”.

“Eu não matei Simiso”, ele protestou. “Podemos estar envolvidos em uma luta de boxe, mas não era uma questão de vida ou morte.

“Tudo o que eu queria era ganhar o título, que talvez ajudasse a mudar a minha vida e a da minha família. É triste e muito doloroso, mas não entrei naquele boxe com a intenção de matá-lo”, disse. ele concluiu.