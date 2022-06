Novo ângulo mostra nocaute do ícone feminino do UFC (VÍDEO) — CMIO Esportes

Zhang Weili encerrou a carreira de Joanna Jedrzejczyk com um nocaute brutal

Um novo ângulo destacou o quão repugnante foi o nocaute chocante de Zhang Weili sobre Joanna Jedrzejczyk no Singapore Indoor Stadium no UFC 275 no último final de semana.

A dupla estava realizando seu épico confronto de Luta do Ano de 2020 pelo título dos pesos-palha, que Zhang Weili havia vencido por uma decisão dividida apertada.

Como não era o cinturão de Carla Esparza, a revanche estava marcada para apenas três rounds e não cinco desta vez.

Não deixando dúvidas nesta ocasião, porém, Weili deu um sensacional nocaute giratório em Jedrzejczyk no segundo round.

Embora a filmagem original da finalização tenha sido chocante o suficiente, um ângulo alternativo mostra o quão brutal foi a queda de rosto de Jedrzejczyk no chão antes do árbitro intervir para interromper a ação.

“Meu Deus…” um conhecido repórter e podcaster de MMA o legendou ao compartilhar o clipe nas redes sociais.

“Parece um filme snuff” comentou um usuário do Twitter, enquanto outro disse que Jedrzejczyk estava “fora fora”.

Após a luta, a polonesa admitiu que sabia que ia ter um “muito difícil” noite contra Zhang e também conhecia seu inimigo chinês “vai atirar”.

“Mas eu não esperava que Weili fosse ser tão duro, tão forte”, disse. ela também confessou.

Jogando suas luvas no chão do octógono após a derrota, Jedrzejczyk anunciou sua aposentadoria enquanto afirmava que ama a vida “tanto” e vai se juntar “Liga da DC” em relação ao ex-campeão meio-pesado e pesado Daniel Cormier, que agora é comentarista.

Mais tarde, solicitada a descrever sua carreira em uma palavra, a ex-campeã peso-palha, que fez cinco defesas de título bem-sucedidas, escolheu “legado”.

“Quando você lê sobre legado, isso significa tudo, sabe? Que você fez grandes coisas. Então é um legado. E eu sempre quis ser lembrado como um dos maiores, e vou [be]” ela explicou.

Jedrzejczyk então se descreveu como uma “menina do capô”. “E eu fiz grandes coisas. Muito grandes. Eu tenho que sentar e pensar sobre o que eu tenho [achieved]” ela terminou.













Quanto a Zhang, ela está agora na fila para desafiar Esparza a reconquistar o título que já teve, e já sugeriu Abu Dhabi como um local em potencial, sabendo que terá que fazer melhorias em seu jogo para se tornar campeã novamente.

“Acho que não há lutador fraco no topo do ranking”, ela declarou no fim de semana. “Então, se estou lutando com a Carla, preciso melhorar meu grappling, meu Jiu-Jitsu, meu wrestling. Não há nada que eu precise cuidar especialmente. Só preciso melhorar a mim mesmo.

“O MMA está acima de todos os esportes, então acho que não podemos ter nenhuma desvantagem, então quero ser um lutador completo”, disse. ela concluiu.