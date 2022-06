Oficial polonês critica jogador da seleção por decisão da Rússia — CMIO Esportes

O político acusou Maciej Rybus de ficar na Rússia para jogar por ‘dinheiro de sangue’

O subsecretário de Estado de Segurança da Polônia, Marcin Przydacz, foi ao Twitter para criticar a estrela da seleção nacional Maciej Rybus por sua decisão de permanecer na Rússia.

Anteriormente jogando pelo rival Lokomotiv Moscou de 2017 a 2022, Rybus assinou um contrato de dois anos com o Spartak Moscou no sábado, o que causou polêmica em casa.

“Não há nada mais embaraçoso do que encobrir o ‘bem da família’ quando simplesmente vem [down] para muito dinheiro. E isso é dinheiro de sangue”, Przydacz recusou no Twitter, zombando das explicações dadas sobre o motivo da permanência do jogador na Rússia.

“Espero que não haja lugar para ele na seleção. Jogar de águia ao peito é uma honra e só para quem a entende”, Przydacz alegou.

Falando aos canais de mídia do Spartak ao assinar seu contrato, Rybus observou que todos na Premier League russa querem jogar pelo clube, e é por isso que ele e sua família ficaram tão felizes.

“Estou na Rússia, então considerei imediatamente essa opção. Nem pensei em [refusing]” Rybus explicou ainda mais.

🆕 Temos o prazer de anunciar a contratação do lateral-esquerdo polonês Maciej Rybus em transferência gratuita! O homem de 32 anos se junta a nós em um contrato de 2 anos. Bem-vindo, Maciej! pic.twitter.com/vWVap76jS6 — FC Spartak Moscou (@fcsm_eng) 11 de junho de 2022

Aparecendo em um programa de futebol polonês, o agente de Rybus, Mariusz Piekarski, deu mais detalhes sobre a decisão e apontou que a esposa do jogador, Lana, é russa, enquanto seu filho de quatro anos, Robert, e seu irmão Adrian, de um ano, também têm passaporte russo. .

“Conhecemos a atitude dos poloneses em relação à Rússia, mas agora não preciso confirmar, basta ver o que está acontecendo nas mídias sociais”, disse. Piekarski começou.

“Se Maciej viesse para a Polônia e mandasse seus filhos para o jardim de infância ou escola, não seria um bom momento. As crianças ouvem e transferem para o playground. Se ele ficar na Rússia, sua família está segura. Você nunca sabe o que teria acontecido ” também foi dito.













Antes do jogo da Polônia contra a Bélgica na Liga das Nações na terça-feira, o técnico da seleção Czeslaw Michniewicz se recusou a confirmar se os desejos de Przydacz foram atendidos e se Rybus havia efetivamente enviado sua própria aposentadoria da seleção polonesa ao assinar pelo Spartak.

“Quero me concentrar no campo de treinamento e no que nos espera amanhã. Haverá uma oportunidade de falar com calma sobre Maciej. Hoje não quero comentar sobre isso”, Michniewicz insistiu, prometendo abordar o assunto após a conclusão da última rodada de jogos.

“Para nós, o mais importante é o que vai acontecer na terça-feira. Rybus não vai nos ajudar em nada agora”, disse. Michniewicz continuou.

“Ele não está presente no campo de treinamento e não tocamos nesse assunto. Não nos coibimos de discutir esse assunto [either], [but] faremos isso depois”, concluiu sobre o assunto.

O caso de Rybus é semelhante ao do companheiro de seleção Grzegorz Krychowiak, que está sob contrato com o Krasnodar na Premier League russa após um período emprestado ao AEK Athens da Grécia, conforme confirmado por Michniewicz em uma entrevista coletiva separada há uma semana.

O próprio Krychowiak admitiu que não tem certeza “como tudo vai acabar”, tendo jogado pela selecção nacional nos seus recentes jogos da UEFA Nations League frente à Bélgica e à Holanda.













Ainda Michniewicz pode enfrentar pressão política e social para cortar os dois jogadores, já que a briga é o mais recente episódio de sangue ruim entre Polônia e Rússia na arena do futebol.

Quando a operação militar da Rússia na Ucrânia estava apenas começando, a Polônia estava entre as nações que se recusaram a jogar contra a Rússia nos playoffs de qualificação para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, junto com a República Tcheca e a Suécia.

Quando o chefe da Federação Polonesa de Futebol, Czarek Kulesza, anunciou a mudança, ele recebeu o apoio do capitão da Polônia, Robert Lewandowski, e do presidente do país, Andrzej Duda, que elogiou Kulesza por sua postura e lhe disse: “Você não brinca com bandidos.”

A ação dos órgãos reguladores do esporte em meio à proibição da Rússia de eventos internacionais significou que a Polônia foi dada adeus à final e não teve que jogar contra a Rússia em Moscou em 24 de março nas semifinais.

Na final contra a Suécia, vencida por 2 a 0 pelos poloneses, os gritos de ‘Ruska kurwa’, que pode ser traduzido aproximadamente como ‘Russian wh*res’, teriam aumentado nos terraços do Estádio da Silésia em Chorzow a partir do dia 18. minuto de jogo quando o placar ainda estava empatado em 0-0.