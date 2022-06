Goleiro ‘dançante’ reserva vaga na Copa do Mundo para a Austrália (VÍDEO) — CMIO Esportes

A rotina bizarra de Andrew Redmayne ajudou sua nação a garantir um lugar na Copa do Mundo FIFA de 2022 no Catar

A Austrália garantiu sua vaga na Copa do Mundo da FIFA 2022 no Catar, depois que as palhaçadas pouco ortodoxas dos pênaltis do goleiro Andrew Redmayne provaram a diferença, já que seu time conquistou uma vitória dramática contra o Peru no playoff intercontinental.

Com o placar fechado em 0 a 0 e se aproximando do final da prorrogação na reunião em Doha, o técnico da Austrália, Graham Arnold, apresentou o especialista em cobranças de pênaltis Redmayne para o goleiro titular Mat Ryan, antecipando que a substituição poderia fazer toda a diferença nos pênaltis.

Isso acabou provando o caso quando o tiroteio foi para morte súbita depois que ambas as nações marcaram quatro de seus cinco primeiros esforços.

Awer Mabil marcou seu pênalti para os australianos, pressionando o peruano Alex Valera para manter vivas as esperanças de sua nação.

Mas Redmayne tinha outras ideias, empregando sua tática de dançar ao longo da linha do gol com uma variedade de movimentos em uma tentativa de afastar Valera.

Quando o atacante deu um passo à frente, Redmayne foi igual ao seu esforço, mergulhando para a direita para evitar o chute e provocando comemorações selvagens entre os jogadores e funcionários do Socceroos.

O goleiro Andrew Redmayne… Saiu do banco para a Austrália no minuto final da prorrogação apenas para a disputa de pênaltis… Ele sempre fazia essa dança na linha… E para o pênalti crítico funcionou! pic.twitter.com/hUb2g9Mevd — Simon Sandiford (@SimonUpNorth) 13 de junho de 2022

A vitória dá à Austrália o penúltimo lugar ainda disponível para a Copa do Mundo de 2022 antes de começar em novembro. Isso também significa que a Austrália estará competindo pela quinta edição consecutiva da final da FIFA quando se alinhar em um grupo ao lado de França, Dinamarca e Tunísia.

Redmayne, que joga pelo Sydney FC na A-League australiana, foi o herói de sua terra natal depois que Arnold fez a corajosa decisão de apresentá-lo aos 120 minutos, com os pênaltis iminentes.

O jogador de 33 anos, que esteve perto de deixar o jogo para se tornar um barista há cinco anos, foi modesto na vitória e sugeriu que até mesmo seus companheiros de equipe não sabiam sobre sua chegada tardia para cobranças de pênaltis.

“Eu não vou levar o crédito” Redmayne disse ao Canal 10.

“Os meninos correram 120 minutos, e não são apenas 11 em campo, mas os meninos no banco, os meninos nas arquibancadas. Os meninos que ficaram de fora em seu time também. É um esforço de equipe, um jogo de equipe, então não posso levar mais crédito do que qualquer um dos outros.

“Eu não sou nenhum herói. Eu apenas desempenhei meu papel como todo mundo fez esta noite. Nem os 11 em campo, foi muito mais que isso, é um trabalho de equipe”, disse. disse Redmayne, que recebeu o apelido de ‘o Wiggle rosa/cinza’ por suas travessuras de dança no gol, dependendo da cor da camisa que ele está vestindo.

“Elas [Peru] teria preparado toda a semana pensando que Maty estaria em gols”, acrescentou Redmayne.

“Colocar-me em mim os teria abalado um pouco. Falei com alguns jogadores da nossa coorte e eles disseram que ficaria chocado se um goleiro diferente entrasse”.

O chefe da Socceroos, Arnold, também confirmou que o goleiro titular Ryan não sabia da jogada até que seu número apareceu para ele sair de campo depois de jogar sua parte sem sofrer gols nos 120 minutos anteriores.

A Austrália foi forçada a entrar nos playoffs depois de uma decepcionante campanha de qualificação na Conferência Asiática de Futebol, que os levou a terminar em terceiro em seu grupo, atrás das eliminatórias automáticas Arábia Saudita e Japão.

Os homens de Arnold navegaram um playoff contra os Emirados Árabes Unidos na semana passada antes de derrotar o Peru.

A agonia para os sul-americanos faz com que o Peru não consiga acompanhar sua aparição na Copa do Mundo da Rússia 2018, onde seus torcedores destacaram o evento como um dos mais exuberantes a participar do torneio. Antes disso, a última aparição do Peru na Copa do Mundo havia sido em 1982.

A última das 32 vagas disponíveis no Qatar 2022 será determinada em Doha na terça-feira, quando a Nova Zelândia enfrentar a Costa Rica.