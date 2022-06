Autoridades dos EUA discutem a detenção de acusação de drogas russa da estrela do basquete – CMIO Esportes

Funcionários do Departamento de Estado dos EUA conversaram com o time de basquete feminino Phoenix Mercury sobre a detenção de Brittney Griner na Rússia, enquanto os Estados Unidos continuam tentando garantir sua libertação.

Griner, 31, está detido na Rússia desde 17 de fevereiro depois de supostamente tentar entrar no país enquanto estava de posse de cartuchos vape proibidos contendo um derivado da cannabis.

No entanto, no mês passado, o Departamento de Estado dos EUA alegou que Griner foi ‘injustamente detida’ pela Rússia e passou seu caso ao Enviado Presidencial para Assuntos de Reféns – um órgão que oferece apoio aos cidadãos dos Estados Unidos, incluindo reféns políticos.

“Há muito envolvido em trazê-la de volta para casa e segura; eles estão trabalhando incansavelmente,” A companheira de equipe de Griner, Diana Taurasi, disse sobre a reunião com autoridades dos EUA.

“Estamos aqui para fazer o que pudermos para amplificar e manter o BG na vanguarda, o que é mais importante do que qualquer jogo de basquete e qualquer outra coisa que esteja acontecendo em nossas vidas. Queremos que BG volte para casa o mais rápido possível; é o número um da nossa lista.













“Conhecer o Departamento de Estado no mais alto nível, do presidente dos EUA, Joe Biden, à equipe que está trabalhando para trazer de volta todos os americanos que foram detidos injustamente, nos dá muita confiança de que eles estão trabalhando nisso.,” disse Taurasi.

A treinadora do Mercury, Vanessa Nygaard, também acrescentou sua voz ao refrão buscando o retorno de Griner ao seu país de origem.

“Estamos no dia 116 desde que BG foi detido injustamente,” ela reivindicou a ex-escolha número um no draft da WNBA.

“Foi ótimo ouvir do Departamento de Estado que devemos continuar a amplificar essa mensagem e que devemos continuar pressionando todos aqueles que têm alguma influência ou poder para ajudar a trazer BG para casa. Ela é nossa companheira de equipe, ela é americana e nós a queremos de volta para casa”.

A contribuição das autoridades dos EUA ocorre em meio a uma campanha prolongada nas redes sociais de algumas das maiores estrelas do basquete masculino e feminino para destacar a situação de Griner, com muitos deles apelando diretamente ao presidente Biden.

Vários colegas de equipe de Griner entraram em contato com ela desde que ela foi detida, com seu advogado repassando e-mails enviados a ela – embora eles devam primeiro ser liberados por autoridades russas.













Griner foi originalmente detido no aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou, em fevereiro, pelas autoridades locais, depois que uma busca na bolsa do homem de 31 anos jogou cartuchos de vape com óleo de cannabis, que são ilegais na Rússia.

Duas vezes medalhista de ouro olímpica, a estrela estava chegando à Rússia para jogar pelo UMMC Ekaterinburg durante o período de entressafra nos EUA – algo que ela havia feito em anos anteriores.

Em maio, um tribunal de Moscou estendeu a detenção de Griner e ela pode enfrentar uma sentença de cinco a 10 anos de prisão, caso seja considerada culpada.

“Não recebemos nenhuma reclamação sobre as condições de detenção do nosso cliente” O advogado de Griner, Alexander Boykov, disse à AP em sua última audiência.