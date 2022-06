Chefe olímpico desprezou meu apelo, diz campeão russo – CMIO Esportes

Mariya Lasitskene revelou que não recebeu resposta de Thomas Bach ou de sua organização

A medalhista de ouro olímpica de Tóquio 2020, Mariya Lasitskene, disse que sua carta aberta irritada sobre as proibições impostas ao seu país não recebeu uma resposta do presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach.

A tricampeã mundial de salto em altura lançou um ataque contundente a Bach na semana passada e o acusou de hipocrisia, ignorando os interesses de atletas russos, como ela, que estão impedidos de participar de eventos internacionais.

Isso se deve a federações esportivas que agiram de acordo com uma recomendação feita pelo COI em fevereiro para sancionar atletas russos e bielorrussos devido à operação militar na Ucrânia.

Falando a repórteres russos na segunda-feira, Lasitskene afirmou que não houve resposta à sua carta aberta, mas ela também “não tinha dúvidas de que não haveria um.”













“A carta foi escrita para não esquecer os atletas que estão na Rússia, para não transferir a responsabilidade para o esporte. [For them] para ser lembrado. Este tema é muito difícil para mim”, ela acrescentou quando perguntada sobre a motivação por trás da escrita da correspondência.

Em seguida, lembrou que houve, no entanto, uma reação à sua carta na seção de comentários de suas postagens nas redes sociais, a jovem de 29 anos alegou ter “desconectado imediatamente” de tudo após a publicação da carta no Instagram.

“Não li nada, mas esperava que a reação fosse assim”, ela confessou.

Desde a recomendação do COI de banir os atletas russos dos esportes internacionais no final de fevereiro, seu presidente, Bach, tentou justificar a posição da organização alegando que tais sanções visam a liderança russa, que ele acusa de violar a Trégua Olímpica.

Bach também afirmou que os atletas russos foram parcialmente barrados por sua própria segurança.

Em sua carta aberta, no entanto, Lasitskene questionou essa atitude e observou que os desenvolvimentos atuais e o escândalo de doping anterior da Rússia a impediram de participar de eventos sem culpa própria.

“Nos últimos sete anos, não pude competir em competições internacionais por cerca de quatro anos no total”, destacou, frisando que se lembrava “muito bem” como Bach virou um “olho cego” ao fato de que o membro do COI Sebastian Coe não permitiu que ela se apresentasse nas Olimpíadas de 2016 no Rio “simplesmente porque” ela nasceu na Rússia.













Lasitskene acusou ainda Bach de não se importar com o destino dos atletas, exigindo que eles falassem abertamente sobre as atividades da Rússia e, em vez disso, escolhendo a opção mais fácil de bani-los por causa de sua nacionalidade.

Dando o exemplo de tenistas russos que podem competir em competições internacionais onde não receberam ameaças à sua segurança, ela duvidou que Bach tenha o “coragem e dignidade” para levantar as sanções.

Lasitskene chegou a essa conclusão porque tal ato forçaria supostamente Bach a admitir que violou a Carta do COI.

O COI não é o único órgão que sentiu sua ira, já que Lasitskene também entrou em conflito com a Federação Russa de Atletismo (RUSAF), acusando-os de não fazer o suficiente para resolver a situação de seus atletas afetados pelas suspensões.