Tyson oponente que virou segurança derruba homem com nocaute viral (VÍDEO) — CMIO Esportes

Eles dizem que a última coisa que um lutador perde é seu poder, e isso certamente parece ser verdade para Julius Francis depois que surgiram imagens do boxeador aposentado nocauteando um homem desordeiro enquanto trabalhava como guarda de segurança no Reino Unido.

Francis, 57, lutou contra Mike Tyson e Vitali Klitschko ao longo de sua carreira profissional de 48 lutas – mas é justo dizer que esses dois grandes nomes de todos os tempos ofereceram um pouco mais de resistência do que o infeliz que testou sua paciência em um centro de varejo em Londres em um vídeo que se tornou viral.

A filmagem mostra Francis e alguns de seus colegas de trabalho tentando acalmar um distúrbio na entrada de um parque de alimentação e varejo conhecido como BoxPark no norte de Londres, mas um homem parece estar particularmente irado ao empurrar e insultar vários funcionários.

No entanto, ele logo comete um erro lamentável, pois parece enfrentar Francisco apenas para ser recebido com uma mão direita estrondosa que o derruba no concreto.

Francis então se afasta após seu nocaute com um tiro, deixando os associados do homem descontente para cuidar dele no chão.

Resta saber se Francisco enfrentará quaisquer ramificações legais devido ao incidente, mas a Polícia Metropolitana confirmou que está investigando o assunto.

“A polícia está ciente de imagens que circulam nas mídias sociais mostrando um incidente envolvendo equipe de segurança e um membro do público do lado de fora do BoxPark em Wembley.,” eles disseram.

“Uma investigação sobre as circunstâncias, inclusive para estabelecer a identidade e o bem-estar dos envolvidos, está em andamento.

“Não houve prisões e investigações estão em andamento..”













Representantes do BoxPark também confirmaram que estão analisando as circunstâncias em torno do vídeo e, embora tenham parado de qualquer anúncio formal, disseram que a segurança de seus clientes é primordial.

“Nossa equipe está ciente das imagens sendo compartilhadas online,” disse um porta-voz.

“Este incidente está atualmente sob revisão e faz parte de uma investigação policial em andamento e, portanto, não podemos comentar mais sobre o incidente neste momento.

“Gostaríamos de enfatizar que a segurança e o bem-estar de nossos clientes e nossa equipe é nossa prioridade número um..”

Francis foi um dos lutadores mais conhecidos do Reino Unido do final dos anos 90 até meados dos anos 2000 e talvez seja mais conhecido por sua derrota por nocaute no segundo round para Mike Tyson em 2000.

Ele se aposentou dos ringues em 2006 depois de perder as últimas 14 lutas de sua carreira.