Capitão da Inglaterra revela discussões sobre possíveis protestos no Qatar — CMIO Esportes

Harry Kane convocou estrelas de outras nações a tomarem uma posição unificada na Copa do Mundo do Catar

O capitão da Inglaterra, Harry Kane, disse que conversou com seus atuais e ex-companheiros de equipe do Tottenham, Hugo Lloris e Christian Eriksen, sobre seus respectivos países adotarem uma objeção uniforme aos supostos abusos de direitos humanos que ocorrem no Catar.

O trio deve estrelar a Copa do Mundo deste ano, que começa no final de novembro, embora o estado do Golfo, destino do torneio internacional de futebol mais prestigiado do mundo, tenha sido criticado por uma série de críticas devido a relatos de abusos de trabalhadores migrantes que ajudaram a construir a infraestrutura do estádio no Catar – bem como para o tratamento do país às mulheres e aos homossexuais.

A homossexualidade continua ilegal no Catar, com um relatório recente de uma publicação escandinava detalhando que casais do mesmo sexo tiveram reservas recusadas em alguns hotéis listados na lista de acomodações aprovadas pela FIFA.

A agência de direitos humanos Anistia Internacional também detalhou sua crença de que milhares de trabalhadores migrantes foram explorados pelas autoridades do Catar em meio a alegações de que milhares morreram durante as várias construções de infraestrutura.













No entanto, esses relatórios foram rejeitados pelas autoridades do Catar, que dizem que introduziram direitos trabalhistas progressivos, como um salário mínimo e a remoção de autorizações de saída – em que um empregador tem voz na capacidade de um trabalhador deixar o país.

Kane disse no início deste ano que conversou com a seleção da Inglaterra para determinar quais ações – se houver – eles devem tomar, e agora também revelou conversas com amigos próximos Lloris, da França, e Eriksen, da Dinamarca.

“Christian Eriksen entrou em contato comigo algumas semanas atrás agora.,” Kane disse na segunda-feira antes do confronto da Liga das Nações da Inglaterra com a Hungria.

“Obviamente, há Hugo Lloris, com quem estou em contato muito de qualquer maneira. Então a discussão estava lá para talvez fazer algo como um coletivo.

“Quando chegarmos a uma decisão de algo que queremos fazer, com certeza vamos compartilhar.

“Acho que será importante fazer isso coletivamente. Sinto que será um pouco mais de postura, um pouco mais de poder.”

Resta saber exatamente o que Kane planejou, mas o futebol tem visto uma onda de protestos sociais nos últimos tempos – como o prolongado ritual pré-jogo ‘Black Lives Matter’ de se ajoelhar e, mais recentemente, vários atos de solidariedade em nome de Ucrânia desde o início da campanha militar russa.