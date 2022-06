Medvedev quebra recorde de dinheiro russo — CMIO Esportes

A estrela do tênis alcançou o marco ao retornar ao primeiro lugar do mundo

O tenista número um do mundo, Daniil Medvedev, foi confirmado como o tenista masculino mais bem pago da Rússia de todos os tempos, com ganhos de US$ 23.893.002.

Chegar à final do torneio Rosmalen Grass Court Championships no último domingo, onde sofreu uma derrota chocante para Tim van Rijthoven, ajudou Medvedev a chegar à marca.

Com a conquista, ele superou o compatriota e grande do início dos anos 2000 Yevgeny Kafelnikov, que ganhou $ 23.883.797 ao vencer o Aberto da França de 1996 e o ​​Aberto da Austrália de 1999 antes de conquistar o ouro nas Olimpíadas de Sydney em 2000.

Medvedev pode ter superado Kafelnikov em ganhos, mas ainda está atrás dele em vitórias de Grand Slam depois de chegar a três finais em sua carreira até agora.













Entre um triunfo inaugural no US Open no outono passado, onde negou a Novak Djokovic a chance de completar um Grand Slam do calendário, Medvedev perdeu para Rafael Nadal duas vezes na final do US Open em 2021 e na final do Australian Open na virada de 2022.

Apesar de Nadal ter conquistado o 14º título do Aberto da França há pouco mais de uma semana, Medvedev recuperou o primeiro lugar do mundo de Djokovic na segunda-feira e agora tem motivos extras para comemorar, dado seu status revelado como o jogador mais bem pago da Rússia.

Com a ATP tirando Wimbledon de pontos no ranking como parte de uma decisão do torneio de banir jogadores russos como uma resposta à operação militar na Ucrânia, Medvedev também deve manter o primeiro lugar durante o verão antes de defender sua coroa do US Open em Flushing. Meadows, assumindo que ele está liberado para competir.

Completando o top cinco dos jogadores masculinos mais bem pagos da Rússia de todos os tempos estão o terceiro colocado Nikolay Davydenko ($ 16,18 milhões), Marat Safin ($ 14,37 milhões) e Mikhail Youzhny ($ 14,26 milhões).

Com todas essas outras estrelas já aposentadas, no entanto, a única ameaça real ao legado de Medvedev a esse respeito é o sexto colocado, atual número oito do mundo, Andrey Rublev, com US $ 12,05 milhões.

Embora os ganhos de quase US $ 24 milhões de Medvedev sejam impressionantes por si só, eles ainda são insignificantes em comparação com os que a grande russa Maria Sharapova levou para casa antes de se aposentar em 2020.

Ganhando US$ 38.777.962 em quadra em uma carreira de 19 anos, que é o quarto melhor entre todas as mulheres, a Forbes estima que Sharapova ganhou US$ 325 milhões no total com endossos e aparições, o que a coloca em segundo lugar apenas para a rival de gerações Serena Williams, com US$ 350 milhões.