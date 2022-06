Ícone do UFC Rousey revela a única oponente pela qual ela retornaria — CMIO Esportes

Ronda Rousey, que já foi considerada a maior estrela das artes marciais mistas, ficou longe do esporte desde que sofreu derrotas sísmicas por nocaute em suas duas últimas lutas no octógono, preferindo uma profissão mais pantomima na WWE – mas se o ex-UFC campeã é fazer a caminhada até o cage pela última vez, ela quer que seja contra outra lenda do MMA feminino: Gina Carano.

Até o momento, Rousey mostrou pouco interesse em retomar sua carreira nos esportes de combate. As derrotas acima mencionadas para Holly Holm e Amanda Nunes fecharam as cortinas de uma carreira brilhante, embora um tanto breve, no MMA, durante a qual ela emergiu das sombras para se tornar um nome familiar nos Estados Unidos e além.

Agora com 35 anos, Rousey continua fazendo aparições de meio período para a WWE depois de dar à luz seu primeiro filho com o ex-pesado do UFC Travis Browne em setembro passado – mas como ela disse ao ícone da WWE Kurt Angle em seu podcast recentemente, se ela optar por colocar as luvas de 4 onças uma última vez só virá contra um oponente.

“Bem… Há apenas uma pessoa. Há apenas uma pessoa que eu voltaria para”, disse Rousey, conforme relatado pelo Bloody Elbow.

“Quer dizer, eu já disse isso um milhão de vezes. Não é como se fosse algo novo, mas, para Gina, cara. Gina Carano.”

Antes de Rousey, Carano foi a primeira verdadeira estrela do MMA feminino, onde venceu sete lutas seguidas em uma corrida empolgante entre 2006 e 2008, antes de se aposentar depois de enfrentar Cris Cyborg no que provou ser sua luta final.

Desde então, Carano mudou-se para a tela de prata, onde assumiu vários papéis no cinema de alto perfil, mas desde então tem sido considerada persona non grata por Hollywood devido a uma série de postagens controversas nas mídias sociais – que finalmente a viram enlatada pela Disney de ‘The Mandalorian’. ‘ programa de televisão.













Mas, independentemente de seus pontos de vista, Rousey deixou claro que qualquer chamada de Carano é baseada no respeito.

“Ela é a razão pela qual eu comecei a lutar, ela é a razão pela qual eu sabia que era uma possibilidade. Eu sempre serei eternamente grata… e se ela alguma vez dissesse ‘Ronda, eu quero lutar com você amanhã com 90kg’, como o que diabos ela quisesse – não estou dizendo que ela tem 100kg – se ela quisesse vir no meu quintal e fazer a coisa do Rocky ou, você sabe, ding, ding e nós apenas fazemos no quintal, eu não me importo“, explicou Rousey.

“Eu vou lutar com Gina onde ela quiser e se ela não quiser para sempre, vá embora [that there].

“É uma coisa de respeito, não como um ‘foda-se. Estou indo te pegar.’ É como, ei, se você quiser tirar aquele cartão, está lá. Eu amo-a. Obrigado Gina por tudo que você fez.”

Ainda é improvável que Carano, de 40 anos, voltasse ao cage depois de derrotas fracassadas no passado, mas você pode ter certeza de que se os dois ícones do MMA feminino concordassem em uma luta única, o chefe do UFC, Dana White, não estaria muito atrás deles com um par de contratos e uma caneta esferográfica.