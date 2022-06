Técnico da NFL é multado por comentários sobre motim em Capitol Hill — CMIO Esportes

Os Washington Commanders multaram o coordenador defensivo Jack Del Rio em US$ 100.000, já que o técnico Ron Rivera condenou fortemente seus comentários sobre os distúrbios do Capitólio de 6 de janeiro de 2021.

Del Rio provocou polêmica ao se referir aos tumultos, que causaram sete mortes, enquanto apoiadores de Donald Trump tentavam derrubar a vitória do presidente dos EUA, Joe Biden, nas eleições presidenciais. “empoeirar”.

Para a mídia na quarta-feira, Del Rio dobrou suas palavras no Twitter com as consequências, resultando em uma multa pesada por seus empregadores da franquia da NFL.

Em um comunicado divulgado pelos Comandantes no Twitter na sexta-feira, o técnico Ron Rivera revelou que se reuniu com seu coordenador defensivo para expressar como “desapontado” ele estava com palavras que não refletem as opiniões da organização de Comandantes e que foram “extremamente doloroso” para o “grande comunidade” no distrito de Columbia, Maryland e Virgínia.

Rivera descreveu os distúrbios do Capitólio como um “ato de terrorismo” onde um grupo de cidadãos “tentou anular o resultado de uma eleição livre e justa” que resultou na perda de vidas e danos no edifício do Capitólio.

“O técnico Del Rio se desculpou pelos comentários de quarta-feira e entende a distinção entre os eventos daquele dia sombrio e os protestos pacíficos, que são uma marca registrada de nossa democracia”. Rivera observou.

“Ele tem o direito de expressar suas opiniões como cidadão dos Estados Unidos e certamente é seu direito constitucional fazê-lo. No entanto, as palavras têm consequências e suas palavras machucam muitas pessoas em nossa comunidade”, disse. Rivera estressado.

Rivera também quis deixar claro como os Comandantes não vão tolerar qualquer equivalência “entre aqueles que exigiram justiça após o assassinato de George Floyd e as ações daqueles que em 6 de janeiro tentaram derrubar o governo”.

Como consequência, Rivera decidiu multar Del Rio na enorme quantia que será doada ao Fundo Memorial da Polícia do Capitólio dos Estados Unidos.

“Sinto fortemente que depois da nossa conversa esta manhã, ele terá uma maior compreensão do impacto de sua linguagem e dos valores que nossa equipe defende”, disse. concluiu Rivera.

Del Río tuitou na terça-feira que ele acreditava que aqueles que participaram dos tumultos em resposta ao assassinato de George Floyd deveriam ter sido investigados como aqueles que participaram do tumulto no Capitólio.

Na quarta-feira, ao abordar o assunto, ele posou: “Vamos direto ao assunto, o que eu perguntei? Uma pergunta simples: por que não estamos investigando essas coisas?”













“Porque é meio difícil para mim dizer que posso olhar para isso de forma realista, vejo as imagens na TV, os meios de subsistência das pessoas estão sendo destruídos, as empresas estão sendo incendiadas – sem problemas.

“E então nós temos uma briga no Capitólio, nada queimou e nós vamos fazer disso um grande negócio. Eu só acho que são dois padrões.”

Embora Del Rio mais tarde publicado um pedido de desculpas no Twitter admitindo que ele havia sido “irresponsável e negligente” referindo-se ao motim como “empoeirar”a multa que recebeu pode não ter satisfeito o presidente da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor (NAACP), Derrick Johnson, que pediu sua cabeça.

“Você não pode treinar uma equipe majoritariamente negra enquanto vira as costas para a comunidade negra” Johnson hesitou em referência aos Comandantes. “É hora de você fazer as malas e sair do campo.”