Jogador de futebol da Bundesliga é preso por suposto estupro de adolescente – CMIO Esportes

Um jogador da Bundesliga foi um dos dois cidadãos alemães presos pela polícia na ilha espanhola de Ibiza por suspeita de estuprar uma adolescente local.

O jogador de futebol não identificado foi detido com um homem da mesma idade depois que uma mulher de 18 anos disse aos detetives que foi agredida sexualmente em uma vila em San Jose, a uma curta distância de carro do aeroporto da ilha.

Entende-se que a vila fica perto da Cova Santa, uma antiga e popular caverna natural que possui um grande restaurante, jardim lounge e boate onde shows e concertos são organizados regularmente durante o verão e a alta temporada.

“Dois cidadãos alemães foram presos depois que uma mulher disse à polícia que havia sido agredida sexualmente em Ibiza. Uma investigação está em andamento”, disse. confirmou um porta-voz da Guarda Civil.

Segundo relatos, os homens foram detidos na quarta-feira com a suposta vítima internada no hospital após o incidente que teria ocorrido nas primeiras horas da manhã de quarta-feira.













No momento, não está claro se os acusados ​​compareceram em uma audiência inicial perante um juiz de instrução.

Se assim for, a audiência a portas fechadas teria ocorrido para decidir se os homens devem ser mantidos sob custódia ou libertados sob fiança enquanto se aguarda um inquérito criminal em andamento.

“Um dos dois homens é um jogador de futebol que joga na Bundesliga”, disse uma fonte bem colocada.

Até agora, no entanto, os jornais alemães ainda não receberam as notícias da prisão que foram relatadas por seus colegas regionais em Ibiza.

Quando o The Mirror no Reino Unido tentou contatá-los para comentar na manhã de sábado, os funcionários do tribunal na área local não puderam ser contatados.