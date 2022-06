Liverpool deve bater recorde de transferências de clubes — CMIO Esportes

O Liverpool FC teria chegado a um acordo verbal para pagar ao Benfica 100 milhões de euros (105 milhões de dólares) pelo seu avançado Darwin Nunez.

Relatado pelo especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano via The Guardian, o acordo consiste em € 80 milhões garantidos (US $ 84 milhões) para os gigantes portugueses, além de mais € 20 milhões (US $ 21 milhões) em complementos.

Isso significa que o internacional uruguaio pode se tornar o jogador mais caro do clube de todos os tempos, com o zagueiro Virgil van Dijk atualmente se gabando depois que os Reds pagaram £ 75 milhões (US $ 92,3 milhões) por ele de Southampton em janeiro de 2018.

Nunez, de 22 anos, deve seguir os passos do colega de seleção Luis Suárez, que liderou a linha de frente do Liverpool de 2011 a 2014 antes de se juntar ao FC Barcelona.

Previsto para chegar a um contrato de cinco anos, Nunez, produto da academia do Penarol, será o segundo sul-americano contratado pelos homens de Jurgen Klopp este ano, depois que Luis Diaz se juntou ao eterno rival do Benfica, Porto, por 60 milhões de euros (63,1 milhões de dólares).

O Liverpool está fechando o acordo com Darwin Núñez, aqui vamos nós! Reunião de manhã com acordo verbal entre Liverpool e Benfica, apenas à espera de assinar. € 80 milhões mais € 20 milhões de taxas adicionais. 🚨🔴🇺🇾 #LFCO Liverpool está preparando a papelada. Contrato de cinco anos, já acordado. pic.twitter.com/znzD7DyU8P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 11 de junho de 2022

Nunez chegou ao Benfica dos peixinhos espanhóis Almeria, que devem receber 20% de qualquer venda futura, como parte de um acordo de € 24 milhões (US $ 25,2 milhões) em setembro de 2020.

Marcando 48 gols em 85 jogos pelo clube lisboeta, ele impressionou na Liga dos Campeões na temporada passada em um grupo que continha Barcelona, ​​Bayern de Munique e Dínamo de Kiev, antes de o Liverpool eliminar o Benfica nas quartas de final.

Nunez marcou em cada partida para sua equipe, com a equipe de Anfield vencendo por 6-4 no total. No entanto, o Liverpool não conseguiu marcar contra o Real Madrid na final, derrotado por 1 x 0 para o Los Blancos em Paris, há duas semanas, destacou a necessidade de um atacante completo.

Uma vez que o go-to man de Klopp na frente, o craque brasileiro Roberto Firmino agora é frequentemente usado como substituto.













A chegada de Nunez pode acelerar a saída de Sadio Mane para o Bayern de Munique, de quem o Liverpool já teria rejeitado uma oferta de 30 milhões de libras (37 milhões de dólares) enquanto avaliava sua carga em mais de 40 milhões de libras (49 milhões de dólares).

Assim como Sane, Mohamed Salah também tem apenas um ano de contrato, assim como Firmino.

Com os três homens agora com 30 anos ou se aproximando do marco, e Klopp tendo contratado Diogo Jota e Diaz, de 25 anos, nos últimos tempos, selar a assinatura de Nunez mostra que Klopp está planejando regenerar seu tridente de ataque.