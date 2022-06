Chefe da WADA fala sobre o prazo do caso Valieva – CMIO Esportes

O diretor geral da WADA, Olivier Niggli, alertou para não esperar grandes desenvolvimentos tão cedo

O diretor-geral da Agência Mundial Antidoping (WADA), Olivier Niggli, abordou o prazo no caso de doping de Kamila Valieva.

O prodígio da patinação artística Valieva ajudou o Comitê Olímpico Russo (ROC) a vencer o evento por equipes nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 e foi apontado como o favorito para o evento individual.

Quando um teste de drogas positivo de seis semanas para o uso de um medicamento para o coração usado para tratar a angina surgiu, no entanto, surgiu uma controvérsia que viu muitos corpos pedindo que o jovem de 15 anos fosse enviado para casa.

A intervenção do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) permitiu que Valieva seguisse para o evento individual, onde terminou em quarto lugar após um desempenho fora do normal e repleto de erros em seu programa.

E enquanto a União Internacional de Patinação (ISU) aumentou sua idade mínima para competir em eventos para 17 nos últimos dias, a Agência Antidoping Russa (RUSADA) ainda não concluiu sua investigação sobre o assunto decorrente de um teste concluído no Campeonatos nacionais russos no dia de Natal.













Depois que uma data-alvo para o caso ser resolvido foi definida para o início de agosto, Niggli alertou no sábado que isso é “não é um prazo difícil”.

“Há razões processuais que às vezes leva mais tempo”, ele adicionou.

O veredicto da RUSADA pode ser contestado no CAS pela WADA se a WADA não estiver satisfeita com o resultado ou com a integridade da investigação.

Após uma decisão inovadora, no entanto, os órgãos esportivos olímpicos podem revisar evidências de possíveis casos disciplinares contra outros atletas russos, afirmou a WADA.

Na sexta-feira, três canoístas de Londres 2012 foram banidos pelo CAS com a WADA usando evidências recebidas de um laboratório em Moscou que supostamente foi manipulado e retido pelas autoridades russas por anos, o que a Rússia nega.

Depois de fornecer dados de laboratório de Moscou a 40 outros órgãos esportivos nos últimos três anos, a WADA quer que alguns deles revisem os casos após a apresentação de provas no tribunal.













“Isso cria um precedente. Se eles tiverem provas semelhantes disponíveis, devem processar os casos”, disse. Niggli insistiu, embora também sugerisse que pode haver “um ou dois” Esportes olímpicos que devem reabrir casos contra atletas da Rússia.

Apesar das complicações desencadeadas pela operação militar da Rússia na Ucrânia e dos atletas russos serem banidos da maioria dos eventos internacionais devido a isso, os funcionários da RUSADA ainda podem enviar amostras para a Turquia ou outro lugar para serem testadas, e também transferir dinheiro para pagar laboratórios externos por seus exames. trabalhar.

As amostras de Valieva foram enviadas para um laboratório em Estocolmo, com o Covid culpado pelos atrasos que fizeram com que seu teste positivo chegasse cerca de seis semanas depois de concluído.