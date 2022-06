Manchester City revela a cobiçada estrela Haaland — CMIO Esportes

O ex-atacante do Borussia Dortmund se juntou ao clube inglês em um contrato que vai até pelo menos 2027

O Manchester City, atual campeão da Premier League, anunciou a contratação do atacante norueguês Erling Haaland em um contrato de cinco anos.

Um acordo para adquirir os serviços do jogador de 21 anos do Borussia Dortmund foi feito em maio, depois que o City ativou sua cláusula de liberação de £ 51,2 milhões (US $ 62,5 milhões).

Na segunda-feira, no entanto, com Haaland de dois gols na vitória por 3 a 2 sobre a Suécia pela Liga das Nações, o filho do ex-jogador do Sky Blues Alfie Haaland finalmente foi revelado pelos gigantes apoiados por Abu Dhabi.

Em entrevista ao site oficial do clube, o torcedor de longa data do City, Erling Haaland, falou de um “dia orgulhoso” para ele e sua família.

“Sempre observei o City e adorei fazê-lo nas últimas temporadas. Você não pode deixar de admirar seu estilo de jogo, é emocionante e eles criam muitas chances, o que é perfeito para um jogador como eu”. ele adicionou.

Haaland afirmou que acredita estar no lugar certo para cumprir suas ambições, uma vez que existem “tantos jogadores de classe mundial” no elenco do City que são comandados por “um dos maiores gestores de todos os tempos” em Pep Guardiola.

Acima de tudo, Haaland quer “marque gols, ganhe troféus e melhore como jogador de futebol”e está confiante de que pode fazer isso no Etihad.

“Esta é uma grande jogada para mim e mal posso esperar para começar a pré-temporada”, ele concluiu.

Marcando surpreendentes 86 vezes em 89 jogos pelo Dortmund, Haaland, que o City descreveu como um dos melhores do mundo “avançados mais cobiçados”deve conseguir encontrar os gols que deseja no noroeste da Inglaterra, além dos troféus, já que o City venceu quatro dos últimos cinco títulos da Premier League em oferta.

O diretor de futebol do City, Txiki Begiristain, disse que o clube estava monitorando Haaland “há vários anos”e o chamou de “grande talento” que tem sido um dos melhores atacantes da Europa nas últimas temporadas.

Apontando para seu recorde de gols, o City ficou impressionado com suas atuações na Liga dos Campeões e disse que “tudo o que queremos em um atacante”.













A chegada de Haaland encerra a busca do City por um sucessor de longo prazo para o maior artilheiro de todos os tempos do clube, Sergio Aguero, que saiu no verão passado antes de se aposentar após um susto no FC Barcelona.

Também pode acelerar a saída esperada de Gabriel Jesus, que esteve ligado ao Arsenal, Real Madrid e Chelsea.

Como Haaland ainda não recebeu um número, ele pode levar o número ‘9’ do internacional brasileiro antes do início da temporada 2022/2023 se Jesus realmente sair.

No Twitter, a lenda e especialista da Inglaterra Gary Lineker notado que a assinatura de Haaland é um “momento seminal para a Premier League” como, pela primeira vez, um jovem superstar “procurado por todos” escolheu uma roupa inglesa em vez “gigantes espanhóis” como o Real Madrid ou o Barcelona.

Com Kylian Mbappe recusando Los Blancos para renovar os termos do PSG até 2025 também, é fácil ver por que clubes de dinheiro novo, como os parisienses e o City, são considerados uma ameaça ao equilíbrio de poder no futebol europeu de elite.